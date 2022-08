Helt amok: Kaviar, kokain og kællinger

Ude af Kontrol leverede torsdag et show på speed, hvor bøgeskoven ikke længere kunne tæmmes

Hvis du ikke kender Ude af Kontrol, så lever navnet fint op til den oplevelse, du får.

De spillede - eller råbte og gik amok - på Smukfest torsdag aften klokken 19.30. Umiddelbart ikke et tidspunkt, som er sindsoprivende. Men det blev det, måske fordi det er her, de unge peaker.

Det var en fest, som bar præg af at slippe hæmningerne fuldkommen, mens Ude af Kontrol spiller numre som '3xK' (kaviar, kokain og kællinger). Det var som om, at det ikke kunne blive bims nok for publikum.

Mere vil have mere, ligesom det også er med kokain, som Ude af Kontrol nævner i cirka hver tredje sætning.

- Er der nogen, som har noget coke? råber de.

Bar-mave fest, moshpit og mobil-kast

- Gå ned på hug, I skal ikke røre hinanden i røvhullet, siger de fra scenen.

Publikum gør som der bliver sagt.

Da beatet dropper, spasser alle helt ud.

I euforien kaster folk deres telefoner på scenen.

Annonce:

Der er bare maver over alt, og området omkring scenen er præget af en god dunst af sved.

Inden koncerten startede, opfordrede konferencieren Simon Juul ad flere omgange publikum til at fucking passe på hinanden.

Der gik tre minutter, så var første moshpit i gang.

Og det unge publikum kastede med alt, hvad de kunne komme i nærheden af.

Vagterne var kommet på arbejde. Foto: Per Lange

Publikum blev hjulpet ud

I takt med koncerten og moshpittene skred frem, måtte flere blandt publikum hjælpes ud af vagterne.

Der var aldrig kaos til koncerten, men den intense stemning gjorde, at flere måtte have hjælp til at komme væk.

For at slutte af på toppen slutter Ude af Kontrol med nummeret 'Moshpit', som får publikum til at gå amok og lave koncertens største af slagsen.

- Jeg kom fem gange, afslutter de koncerten af med.

Billedgalleri af Per Lange