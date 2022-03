Helt færdig: - Det dummeste jeg har gjort

Det er en berørt Klaus Kjellerup, der fredag fortæller til Ekstra Bladet, at han nu fortryder sine udtalelser på de sociale medier om krigen i Ukraine.

- Jeg lægger mig fladt ned. Jeg ville ønske, jeg kunne trække det tilbage. At jeg kunne sige 'hold kæft' med tilbagevirkende kraft, som det hedder i en af vores sange. Men det kan jeg ikke.

Den legendariske danske musiker har det seneste stykke tid beskrevet i flere tweets, hvordan Rusland slet ikke bomber Ukraine, men at der i stedet er tale om ukrainske nazi-terrorgrupper.

De udtalelser er dog skudt ned af en ekspert, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Medlemmerne i Danser med Drenge har efter udtalelserne besluttet sig for, at de ikke længere vil samarbejde med Klaus Kjellerup, og det har den 67-årige musiker forståelse for.

- Hvis orkestret ikke vil spille vores tourne med mig, så må jeg jo trække mig. Hvis jeg er til hinder for, at Danser med Drenge gennemfører touren, og at publikum får de koncertoplevelser, som de har betalt for, så må jeg trække mig lyder det.

- Ændrer du kun holdning, fordi det får de her konsekvenser?

- Næ, jeg tænker på vores publikum og vores arrangører. Hvis det, der skal til for, at de kan gennemføres, er, at jeg går. Så bliver jeg nødt til det. Det vigtige for mig er at signalere, at jeg har begået en tåbelig fejl, som jeg trækker tilbage, og det kan jeg ikke, men jeg undskylder til alle dem, jeg har såret.

Tager pause

- Kommer du til at stoppe med at skrive om krigen i Ukraine?

- Det ved jeg ikke. Det vil fremtiden vise, men jeg tror, jeg tager en lille pause. Men jeg vil bare sige, at jeg er nødt til at gøre det, fordi jeg har et ansvar.

- Så du mener stadig alt det, du har skrevet på Twitter?

- Nej, det ved jeg ikke. Jeg er absolut imod den måde, det står i det tweet, det er helt forkert. Hvis der skulle have stået noget, så skulle der stå, at de ikke bomber civile. Det er en kæmpe misforståelse. Jeg har bare lavet en kritik af medierne, det er noget helt andet, men det vil jeg ikke sige mere om. Jeg lægger mig ned. Man er færdig efter sådan en shitstorm.

- Du fortryder, at du har lagt de tweets op?

- Jeg fortryder de tweets, det kan jeg love dig. Det er nok det dummeste, jeg har gjort, det var idiotisk. Det eneste, jeg har i tankerne, er, at jeg ikke vil skade flere mennesker. Det er frygteligt at vide, at man har gjort nogen kede af det.

Vil ikke skade flere

- Hvad med fremtiden? Det er jo dit selskab, bandet er tilknyttet.

- Ja, det er mig, der har startet det – men det er irrelevant lige nu. Det vigtige er, at jeg ikke er med til at skade flere mennesker. Hvis de ikke vil spille, når jeg er der, så må jeg jo lade være med at være der.

- Også selvom det er dit band?

- Ja. Der er ikke andet for. Det har jeg også tilbudt dem.

Klaus Kjellerup håber dog stadig, at han kan være en aktiv del af Danser med drenge igen i fremtiden.

- Jeg er jo direktør for det selskab, der driver det. Så det er en mærkelig situation, så ja, det håber jeg da. Men jeg er også ked af, at jeg har gjort medlemmerne i orkestret kede af det. Men det er en mindre ting i forhold til flygtninge og krig og Danser med drenges publikum og arrangører.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har onsdag lanceret en ny, ugentlig kultur-podcast med René Fredensborg og Molly Balsby. Lyt til 'Revolver' herunder eller i din foretrukne podcast-app.