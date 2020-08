Helt godnat: Ny fadæse for Medina

HITLISTENYT: Popstjernens aktuelle 'I nat' med rapperen Artigeardit resulterer i endnu et markant flop

Det bliver heller ikke 'I nat', der redder Medinas karriere.

Sangerindens nye duet med rapperen Artigeardit er dumpet ud af top 40 efter en enkelt uge på listen. Sangen debuterede som nummer 22 i sidste uge.

'I nat' markerer imidlertid en mindre fremgang for Medina, hvis seneste to singler, 'Større end os' og 'Til den lyse morgen', slet ikke opnåede en placering i top 40.

Jyden medvirker snart i programmet 'Toppen af poppen', men det er ved at være længe siden, hun har været deroppe. Mellem 2008 og 2014 sendte Medina dog hele ni sange ind på førstepladsen.

Lord Siva er for anden uge i træk nummer et på singlecharten med 'Solhverv'. Ugens højest placerede nyhed er Nodes 'Pull Up', som er på 7. pladsen.

Verdensnavnene Cardi B og Megan Thee Stallion har global kæmpesucces med 'WAP', og nu har danskerne også opdaget hittet, der går ind som nummer 21 herhjemme.

Kesi dominerer

Den danske albumliste domineres fortsat af Kesis 'BO4L'. Det har nu tre uafbrudte uger helt i top.

Der er ikke en eneste nyhed i top 40.

Popprinsessen Taylor Swift regerer stadig i USA, hvor surprisealbummet 'Folklore' tager fjerde uge som nummer et.

I Storbritannien må Taylor Swift afgive førstepladsen til Biffy Clyros 'A Celebration of Endings'.

Næste uge rammer The Killers' nye udspil, 'Imploding the Mirage’, formentlig albumlisterne verden over.