Helt nøgen: Dansk popstjerne smider tøjet

Alex Vargas har været fast inventar på den danske popscene, siden han bragede igennem lydmuren med numre som 'Solid Ground' og 'Schackled Up' i 2015 og 2016.

Senest var han i centrum som en af stjernerne i det populære TV 2-program 'Toppen af poppen' i selskab med blandt andre Simon Kvamm, Maria Bramsen og Malte Ebert alias Gulddreng.

Nu er det så blevet tid til at sætte Vargas' nøgne baller i centrum. Det foregår i midten af en stor sollignende cirkel, hvor musikeren sidder uden kluns og kigger stift ind i kameraet på coveret til det kommende album, 'Big Big Machine'.

Det nye album udkommer 3. marts, og i efteråret 2023 rejser Vargas land og rige rundt på turné med ny musik til folket.

Men allerede nu løfter den populære musiker lidt af sløret for tankerne bag det nye album - og tankerne bag at løfte sløret for sin egen krop.

Nemmere uden tøj

Til Ekstra Bladet fortæller Alex Vargas, hvorfor det er en nøgen version af musikeren, der som det første møder fansenes øjne på det nye album.

Og i virkeligheden har der umiddelbart ikke været 'de store overvejelser'.

Vargas fortæller til gengæld, at det var den islandske fotograf Vidar Logis idé.

'Vidar har også lige lavet billeder til Björks nye album. Her er hun er pakket ind i uanede mængder af grøn pels og metervis af andre farvede materialer. Det har helt sikkert været lidt af en opgave for ham af skaffe alt det stof. Så måske var det netop derfor, han foreslog, at vi bare helt droppede tøjet til mine billeder', skriver Alex Vargas til Ekstra Bladet.

Man kan håbe,at blomstermanken holder Vargas varm. 'Big Big Machine' er ude 3. marts. Foto: Vidar Logi

Men selvfølgelig er der en mening med nøgenskaben. Og - klichéfyldt eller ej - så handler coveret også om musikkens budskab.

- Er der en symbolik i det, eller er det et snedigt salgstrick?

'Det er næsten for oplagt at sige, at det er et nøgent album. At teksterne er hudløst ærlige, og at jeg har skåret budskabet helt ind til benet, ikke?', lyder det altså med selvindsigt fra Vargas.

Hvad er det, han har på?

Helt nøgent optræder 34-årige Alex Vargas dog ikke.

For det krøllede hår er indhyllet i en form for blomstermanke, der til forveksling ligner en forvokset narrehat.

Også blomsterhatten har en underliggende symbolik. Foto: Jonas Olufson

Men det er altså en blomst, som ud over coverbillederne også har fulgt Vargas på scenen, blandt andet da han i november optrådte med den nye single 'Yougazer' til 'Vild med dans'-finalen.

Og endnu en gang er der altså en underliggende symbolik i Vargas' nye hovedbeklædning.

'Hvis man skal tillægge den en større betydning - ud over at jeg synes, den er flot - så er det nye album skrevet og indspillet, mens jeg har lyttet til musik fra de store legender i 1970’erne. Så, et moderne take på den flamboyante stil, flowerpower i tøjet og udadvendte sange, der hylder livet'.

'Blomsten er i den sammenhæng et billede på et liv, der folder sig ud. Som musikken gør. Og som vi selv gør, efterhånden som årene sætter sig', skriver Vargas, der glæder sig til den store turné næste år - og ikke mindst at udkomme med sin nye musik.