Helt sindssygt af Ed Sheeran

Ed Sheeran er rødglødende. I hvert fald på de globale albumlister.

Trods adskillige negative anmeldelser stryger spillemandens nye værk, '=', direkte ind som nummer et i blandt andet Danmark og store lande som USA, Storbritannien, Australien, Tyskland og Frankrig.

På britens hjemmebane er '=' streamet og solgt i et omfang, så det opnår en chartscore, der er højere end resten af top 30 tilsammen.

Det er den mest succesfulde åbningsuge for et album, siden Ed Sheeran udsendte '÷' i 2017.

'÷' er stadig på top 40 herhjemme, hvor det har tilbragt 241 uger. Hele 36 af dem var på førstepladsen, hvilket er rekord på den danske albumliste.

Ed Sheeran har også slået dansk rekord i billetsalg. Hans fire udsolgte koncerter i København i august vil blive overværet af 152.000 fans.

Jung i frit fald

Det amerikanske rockband The War On Drugs har ugens næsthøjeste nyhed med 'I Don't Live Here Anymore', der er nummer fem. Albummet opnår også en placering i top ti i Storbritannien, Norge og Holland.

Jungs andet album, 'Forfra forbundet', er ude af top 40 efter to uger. Pladen gik ellers direkte ind på førstepladsen for 14 dage siden. Debuten 'Blitz' fra i fjor holdt sig i top 40 i 69 uger.

Jung tog førstepladsen med deres andet udspil, som dog hurtigt er forsvundet fra listen. Foto: Universal

På singlecharten holder Tobias Rahim og makkeren Andreas Odbjerg megastjerner som Adele, Ed Sheeran og Elton John bag sig. Popdrengenes 'Stor mand' har nu ligget nummer et i sammenlagt fire uger.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk.

Næste uge er ABBA utvivlsomt tilbage på albumlisterne i form af comebackpladen 'Voyage', mens et efterår med gigantiske udgivelser kulminerer 19. november, når Adele udsender '30'.