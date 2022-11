Helt sort: Pinlig fadæse før VM

Der er få dage til, at landsholdet skal i kamp ved VM, og lad os håbe de klarer sig bedre end deres officielle slagsang.

'Skulder ved skulder' udkom 26. oktober og har endnu ikke været på hitlistens top 40.

Foreløbig klarer sangen sig dermed historisk dårligt. Selv relativt udskældte fodboldsange fra de seneste slutrunder var inde og vende på charten.

Alphabeat nåede 12. pladsen med 'Danmarks Dynamite' i 2020, mens Thomas Helmigs 'Hele Danmark op at stå' ramte nummer 20 et par år tidligere.

Nephew gik helt til tops med 'The Danish Way to Rock' i 2010, og Nik & Jays 'Vi vandt i dag' tog andenpladsen i 2012. Danmark deltog ikke ved slutrunden i 2014 og 2016.

Lidt til Lægterne har sammen med Simon Kvamm og Ekstra Bladet - i stedet for en hyldestsang - udgivet en protestsang til det kommende VM i Qatar Lidt til lægterne giver i samarbejde med Simon Kvamm og Ekstra Bladet deres bud på årets VM-sang.

Nummer 104

'Skulder ved skulder', som spillerne har lavet i samarbejde med blandt andre Burhan G, kan naturligvis stadig nå at blive et hit.

Fredag var nummeret dog blot den 104 mest spillede sang herhjemme på danskernes foretrukne streamingtjeneste, Spotify, der dagligt opdaterer deres top 200.

Dirigenten Burhan G har skrevet slagsangen med blandt andre Jarl Friis-Mikkelsen. Foto: Anders Kjærbye

I vrimlen af danske fodboldsange til slutrunden i Qatar kom Basim og Jimilian i går på banen med 'Hvem er de!?', der dribler direkte ind som en nyhed på Spotifys 42. plads.

Gulddreng bragede i oktober ind på Spotifys førsteplads med 'Den (u)officielle VM-sang', der fredag var den sjette mest streamede sang på tjenesten.

'Den (u)officielle VM-sang' peakede for et par uger siden på 6. pladsen af den officielle hitliste, der samler data fra alle streamingtjenesterne.

Landsholdet får altså bank af Basim, Jimilian og Gulddreng. Forhåbentlig får spillerne mere succes mod Frankrig, Tunesien og Australien de kommende uger.