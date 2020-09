Helt til grin på TV2

’Toppen er poppen’ er stadig stedet, hvor kendte og mindre kendte sangere græder og roser hinanden.

Efterhånden kan man sagtens få en mistanke om, at det simpelthen står i deltagernes kontrakt, at mindst en skal vræle hver gang. Og det er tilsyneladende forbudt for de implicerede at stille spørgsmålstegn ved kvaliteten af fortolkningerne.

Se også: Til at tude over: Følelsesporno på TV2

Musikere plejer jo at sidestille karrierens største værker med deres børn, men lige meget hvor hensynsløst de mishandles af kollegerne, så er det ’fantastisk’, ’mega-fedt’ og naturligvis ’rørende’.

Se også: Mislykket: Caroline mangler klasse

Tænk hvis Caroline Henderson mandede sig op til at udbryde, hvor usmagelig Anders Blichfeldts amerikaniserede glamversion af ’Made in Europe’ lød. Så ville programmet blive tilført noget meget tiltrængt uforudsigelighed, men det kvælende rygklapperi er åbenbart obligatorisk.

Pandemiens restriktioner medfører i det mindste, at vi slipper for at se dem kysse og kramme, når de akavet mødes mellem scenen og bordet, hvor der serveres grøntsagssnacks og historier fra det hårde liv som kendis.

Døde forældre

I jubilæumssæsonens fjerde afsnit afslørede Medina for eksempel, hvordan hendes mand på en ’strategisk’ facon har lært hende at spise morgenmad inde midt i en restaurant, hvilket har været svært for den sky sangerinde.

Ellers blev der sunget, talt og hulket om døde forældre, og den slags er da trist, men det forbliver en gåde, hvorfor voksne mennesker har behov for at tvære smerten ud på en halv million af nationens fladskærme som klæbrig følelsesporno.

Se også: Tudefjæs på TV2: Nu må de stoppe!

Apropos al den død så tog Lau Højen livet af Medinas ’Kun for mig’, mens sangerinden - iført et tomandstelt - til gengæld gav hjertemassage til Poul Krebs’ ulidelige landeplage, ’Sådan nogen som os’.

Se også: Hold nu kæft og snak

Krebsen ’elskede det’, og Annika Aakjær tudede.

Som Medina sang, dengang hun kunne lave hits - det er jo latterligt.

Bedst: Ingen.

Værst: Anders Blichfeldt: ’Made in Europe’ (Caroline Henderson)