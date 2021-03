Helt vanvittigt af Justin Bieber

HITLISTENYT: Superstjernen brager ind som nummer et på albumcharten og besætter singlelisten

Justin Bieber er tilbage med øredøvende succes.

Popidolets nye album, 'Justice', går direkte ind på førstepladsen i blandt andet USA, Canada, Australien, Norge, Sverige og Danmark.

Herhjemme er Justin Biebers popularitet så udtalt, at samtlige pladens 15 sange ganske exceptionelt opnår en placering på hitlistens top 40.

Stakkel: Justin Bieber kollapser igen

Canadieren har sågar fire sange i top fem og de to øverste i form af 'Peaches' og 'Hold On'.

På det amerikanske marked slår Justin Bieber countrystjernen Morgan Wallen, der ellers har ligget nummer et i ti uafbrudte uger med 'Dangerous: The Double Album'.

Lana Del Rey hitter

I Storbritannien taber Justin Bieber imidlertid til Lana Del Rey. Sangerinden tager førstepladsen med 'Chemtrails over the Country Club', som er nummer to i USA og Danmark.

Popstjernernes udgivelser er de eneste nyheder på den danske top 30, hvor D-A-D dog er tilbage på 11. pladsen med 'Simpatico', efter albummet fra 1997 omsider er udkommet på vinyl.

Alene igen: Jesper Binzer stikker af

Senere på foråret slipper D-A-D også 'Everything Glows' og 'Soft Dogs' på vinyl for første gang.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Næste uge forventes Danmarks svar på Justin Bieber, Christopher, at ramme albumlisten med 'My Blood'.