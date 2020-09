Helt vanvittigt af Kim Larsen

Den københavnske rapper Kesi ligger nummer et på albumcharten for fjerde uge i træk med 'BO4L'. Det er jo ganske imponerende, men det er nok tvivlsomt, om pladen er på top 40 i 2054.

34 år efter Kim Larsen udsendte 'Forklædt som voksen', er spillemandens storsællert ganske ekstraordinært stadig på albumlisten som et udtryk for sjælden holdbarhed.

Skiven fik en renæssance efter legendens død i 2018, og siden har den i lange perioder optrådt på top 40. I denne uge er 'Forklædt som voksen' på 36. pladsen.

Med et salg på over en halv million eksemplarer regnes albummet som et af de mest populære i dansk musikhistorie. Kim Larsen solgte dog endnu flere af 'Midt om natten'.

'Forklædt som voksen', der i 1986 blev udgivet med backingbandet Bellami, indeholder blandt andre 'Vi er dem', 'Jutlandia', 'Fru Sauterne' og 'Om lidt'.

Seks på stribe

Der er ikke en eneste nyhed på top 40, hvor Kim Larsen er blandt de få, der appelerer til det modne publikum.

Hiphoppen dominerer fortsat, for sammen med Kesi udgøres top tre af posthume udgivelser fra de amerikanske rappere Pop Smoke og Juice Wrld.

Kesi topper albumcharten og giver karrierens største indendørskoncert i K.B. Hallen til foråret. Foto: Live Nation

The Killers fortsætter en bemærkelsesværdig stribe i Storbritannien med 'Imploding the Mirage', der indtager førstepladsen på linje med bandets øvrige fem album. Herhjemme opnår trioen fra Las Vegas slet ikke en placering i top 40.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Taylor Swifts 'Folklore' har nu fem uafbrudte uger på toppen i USA. Næste uge skal popidolets gamle rival Katy Perry forsøge at fravriste førstepladsen fra Taylor Swift med 'Smile'.

Den danske singlechart har for tredje uge i træk Lord Sivas 'Solhverv' som nummer et. Lukas Graham gør en relativt skuffende entré med 'Share That Love', der er ny på 14. pladsen.

I USA skriver boybandet BTS sig ind i historiebøgerne med singlen 'Dynamite'. Det er første gang, at et sydkoreanske band topper den ikoniske hitliste Hot 100.

Herhjemme må BTS nøjes med en 26. plads.