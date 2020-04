Helt vanvittigt af Lukas Graham

250 uger. Eller næsten fem år.

Så længe har Lukas Grahams såkaldte 'Blue Album' nu ligget på top 40 i Danmark.

Dermed kommer popbandet med i en meget eksklusiv klub. Kun Rasmus Seebach og Ed Sheeran har udgivelser med 250 uger på listen i nyere tid.

'Blue Album' udkom i juni 2015 og indeholder verdenshittet '7 Years' samt sange som 'Mama Said', 'You're Not There' og 'Strip No More'.

Meget glade

Albummet har opnået 11-dobbelt platin svarende til en score, der inkluderer streaming og salg, på mere end 220.000 eksemplarer. 'Blue Album' har tilbragt 22 uger på førstepladsen og er i denne uge nummer 14.

Torben Ravn, der er direktør for Lukas Grahams' pladeselskab, Copenhagen Records, udtaler:

- Det er meget inspirerende at opleve Lukas Graham fortsætte med at opnå alle disse milepæle og et kæmpe stort privilegie at få lov til at være en del af den historie. Vi er meget glade. Lad det samtidig være en påmindelse om, at musik og kultur blandt andet lever af at samle folk i et fælleskab. Det har ’Blue Album’ nu gjort historisk længe og gør det stadig, mens vi skal være sammen – hver for sig.

Utrolige Rasmus

Rasmus Seebach var den første, der rundede 250 uger. Hitmagerens 'Ingen kan love dig i morgen' fra 2013 har nu 296 uger på top 40, hvor albummet i øjeblikket er placeret på 32. pladsen.

Da Rasmus Seebachs triumf var en realitet i fjor, oplyste analysevirksomheden M&I Service, der udarbejder hitlisterne for brancheorganisationen IFPI, at ingen andre udgivelser havde nået den milepæl efter 1993, hvor analysevirksomhedens database begynder.

Ed Sheerans 'X' fra 2014 holdt foreløbigt 280 uger, men er for tiden ude af top 40.

Kongerigets måske mest populære sanger på Smukfest i sommeren 2019. Foto: Per Lange

Lukas Graham har dog noget mindre succes med sin nye single, 'Scars', der i dag debuterer på tracklistens 9. plads.

Torben Ravn forklarer, at der kommer mere ny musik fra gruppen inden sommer. Lukas Graham arbejder desuden på deres fjerde album, som efter planen udsendes sidst i 2020 eller i begyndelsen af 2021.

Sanger Lukas Forchhammer og trommeslager Mark 'Lovestick' Falgren er de eneste tilbageværende medlemmer fra københavnernes originalbesætning, efter bassist Magnus Larsson senest har forladt bandet.

Lukas Graham er programsat på flere af sommerens festivaler og giver desuden koncert på Refshaleøen i hovedstaden 15. august.

Mon ikke der kommer et par sange fra 'Blue Album' på sætlisten?