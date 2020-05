Helt vilde seere: Gense fremragende Scarlet Pleasure-koncert

Der var gang i den fredag aften, da Scarlet Pleasure gav koncert for Ekstra Bladets læsere og leverede et brag af en fest.

Det var slet ikke til at se, at bandet først for nylig kunne få lov til at spille sammen igen, efter de ellers ikke havde set hinanden siden nedlukningen af Danmark i marts.

Her formåede de i den grad at sætte gang i festen og få danskerne til at glemme alt om coronavirus, da de gav den gas med både kendte og nye numre.

'Better', 'Limbo', 'Flying', 'Deja Vu', 'SOS', 'What A Life' og '24/7' nåede bandet at underholde med under koncerten, der fandt sted på kunstmuseet Arken.

Her stod Scarlet Pleasure, der består af Emil Goll, Joachim Dencker og Alexander Malone, midt i udstillingen 'We are the Alaskan tourists' af kunstneren Paola Pivi.

Scarlet Pleasure nød, at de igen kunne spille sammen. Foto: Per Lange

Vilde seere

Koncerten faldt i den grad i seernes smag, og kommentarfeltet var fyldt med jubel og ros til bandet. Herunder kan du se et lille uddrag af de rosende ord:

'I er så fede - verden venter!'

'SÅÅÅÅÅ FEDT'.

'Hold k.. Det var godt og livsbekræftende'.

'Det har været så fedt at se med. Ens dag bliver bare meget bedre, når man kan høre jeres musik. Og nogle gange falder der også en tåre'.

'Det er SÅ hyggeligt. Tak for en super koncert. I gjorde lige fredagen så meget bedre'.

Hvis du gik glip af koncerten eller bare gerne vil gense den, så kan den ses i videoen øverst.