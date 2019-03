Helt vildt: Seebach skriver historie

250 uger. Eller knap fem år.

Så længe har Rasmus Seebachs tredje album, 'Ingen kan love dig i morgen', tilbragt på Top 40. Og det er en historisk bedrift.

Analysevirksomheden M&I Service, der udarbejder hitlisterne for brancheorganisationen IFPI, oplyser til Ekstra Bladet, at ingen andre udgivelser har nået den milepæl efter 1993, hvor analysevirksomhedens database begynder.

Se også: Seebach får uventet hjælp af Volbeat

- Det lyder da helt vildt. Det er jo en information, man kun kan modtage med stor ydmyghed, synes jeg. Som sanger og sangskriver er det et gigantisk kompliment, at publikum er loyale over for det musik, man udgiver, så det tillader jeg mig at være utroligt stolt over, siger Rasmus Seebach til Ekstra Bladet.

'Ingen kan love dig i morgen' udkom i november 2013 og har med spredte pauser ligget på Top 40 lige siden.

Se også: Vildt: Han slår Seebach og Larsen

Albummet indtog førstepladsen i 16 uger og er tildelt tidobbelt platin, hvilket svarer til over 200.000 solgte eksemplarer. Det er i denne uge nummer 35.

Københavnerens nærmeste rival til rekorden er Ed Sheerans 'X', der foreløbigt har 244 uger i det lukrative selskab. Megasællerten er i øjeblikket nummer 31 på listen.

Kendt rapper topper

Rasmus Seebach er dog ikke den eneste, der har en mindeværdig uge på Top 40. Hans Philip, den forhenværende rapper i Ukendt Kunstner, stryger nemlig direkte ind på førstepladsen med solodebuten 'Forevigt'.

Jyden udsendte albummet uden varsel og distancerer sig fra Ukendt Kunster med en mere sangbaseret og blød R&B.

Se også: Gaga sætter Lukas Graham på plads

Hans Philip skubber Lady Gaga og Bradley Coopers 'A Star Is Born' ned på andenpladsen. Soundtracket har sammenlagt ligget nummer et i ni uger.

Lady Gaga og Bradley Cooper forsvarer dog førstepladsen på singlelisten med 'Shallow', som nu også har ni uger helt på toppen. Hans Philip understreger sin popularitet i form af hele fem sange på Top 40.

Se også: Hugo Helmig dumper efter kokainrus

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Juice WRLD er nummer et for anden uge i træk i USA med 'Death Race for Love', mens Jack Savorettis 'Singing to Strangers' tager førstepladsen i Storbritannien.