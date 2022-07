Hemmelighedsfuld Christopher: Det er på vej

Det var en noget hemmelighedsfuld Christopher, som Ekstra Bladet mødte på Roskilde Festival.

Dog kan stjernen godt løfte sløret for, at han har gang i noget, der, med 'Tulips'-sangerens egne ord, er 'sindssygt spændende.'

- Jeg har været virkelig i fuld gang med et projekt, jeg desværre ikke kan fortælle så meget om, men det kan jeg lige om lidt. Og det er sindssygt spændende og bliver mega godt, lød det fra popstjernen.

Dog kunne den hemmelighedsfulde Christopher bekræfte, at han 'lidt' bliver skuespiller.

Hvad der mere præcist er under opsejling, ville Christopher ikke ud med. Dog kunne han fortælle, at projektet både er noget med musik og noget film.

Popstjernen Christopher løfter lidt af sløret for, hvad fremtiden byder på af projekter. Foto: Per Lange

- Ja, det er også musik, lød det fra popstjernen, der derefter blev spurgt, om det er en film, han har gang i, hvortil han svarede:

- Det er også noget film.

Triumf år

2021 var et yderst succesfuldt år for Christopher. Både i privaten og på hitlisterne. Sangeren, der er gift med Cecilie Haugaard, blev nemlig far for første gang.

'Mine piger. En kraftpræstation af den mest badass kvinde, jeg kender' skrev stjernen i den forbindelse på sin Instagram.

Også på hitliserne gik det bragende for Christopher, der med to sange i top tre dominerede listen over mest indtjenende musiknumre i Danmark.

Det er sangen 'Leap of Faith', der ligger på listens førsteplads. Sangen 'Ghost' indtager samtidig tredjepladsen.