Her er årets Roskilde-topnavne

Med i alt 134 offentliggjorte navne er Roskilde Festival nu stort set i mål med at kapre musikere til årets festival.

Tidligere er det blevet meldt ud, at Dua Lipa, Tyler, The Creator, HAIM og St. Vincent var blandt dem, der skulle underholde de i alt 130.000 festivalgæster, og i dag smider festivalen yderligere 94 navne på plakaten og fortæller, at programmet dermed er så godt som fuldendt.

Helt i toppen finder man Post Malone. Den 26-årige amerikaner, der står bag 'Rockstar', 'Sunflower', 'Better Now' og 'I Fall Apart', er ifølge festivalen et af de mest ønskede navne blandt gæsterne.

Post Malone på scenen i Skanderborgs bøgeskov i 2018. Foto: Per Lange

Blandt dagens yderligere topnavne er rapperen Megan Thee Stallion. Den 27-årige texaner hittede i 2020 med debutalbummet 'Good News' og har siden optrådt sammen med navne som Maroon 5, Lil Nas X og BTS.

Er man mere til håndspillet rockmusik, kan man glæde sig over at årets festival også rummer blandt andre New York-bandet The Strokes.

Desuden er der også fundet plads til hårdrockens gudfader og bluegrassens englestemme i form af Robert Plant og Alison Krauss. De to har tidligere besøgt Roskilde Festival hver for sig – nu vender de tilbage i duet.

Amerikanske The Strokes på scenen under Roskilde Festival i 2011. Foto: Gorm Olesen

Drømmenavne

Årets festival byder også på koncert med bandet The Smile, hvilket betyder et et gensyn med Thom Yorke og Jonny Greenwood fra Radiohead, der er hovedkræfterne bag det nye band.

- Post Malone og Megan Thee Stallion er begge drømmenavne for os, for de tilhører en ny og ung generation af genrebrydende hovednavne, som kan samle et kæmpemæssigt publikum på tværs af generationer og musiksmag. Sammen med The Strokes, Dua Lipa, Tyler, The Creator og de øvrige hovednavne skal de nok sørge for, at vores deltagere endeligt kan mødes foran Orange Scene til en historisk markering af festival nummer 50, lyder det fra Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén i en pressemeddelelse.

Hvis man drømmer om en plads foran Orange Scene i år, skal man være hurtig. Alle partout-billetter er solgt, mens der stadig er få endagsbilletter tilbage. Foto: Per Lange

Få billetter

Roskilde Festival 2022 er festival nummer 50, siden det hele begyndte på dyrskuepladsen i 1971. Hvis man ikke kan få regnestykket til at gå op, er det naturligvis fordi corona-pandemien de seneste par har gjort det umuligt at holde store musikfestivaler i ind- og udland.

Har man endnu ikke billet til årets festival, ser det desværre lidt sort ud. Partoutbilletterne er nemlig for længst udsolgt.

Endagsbilletter til onsdag og torsdag er dog stadig tilgængelige. Roskilde Festival finder sted gennem otte dage fra lørdag 25. juni til lørdag 2. juli 2022.