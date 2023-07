Her er hendes afløser

Sangerinden Jada skulle have varmet op for Coldplay, der gæster Parken onsdag og torsdag. Komplikationer i forbindelse med hendes graviditet har sat en stopper for Jadas optræden. Nu er hendes afløser fundet

Jada har trukket stikket for at passe på sig selv og sit ufødte barn.

Derfor har hun aflyst alle koncerter denne sommer, hvor der ellers var fyldt godt op i kalenderen med festivaler og et ganske særligt job.

Den 30-årige gravide sangerinde skulle have varmet op, når Chris Martin og resten af Coldplay gæster Parken 5. og 6. juli.

Men komplikationer i forbindelse med graviditeten har sat en stopper for den store oplevelse, det ville have været at optræde på det danske nationalstadion.

Publikum er dog ikke kolde, når Coldplay går på. Ud over 22-årige Sarah Faith Griffiths, der optræder under navnet Griff, er Oh Land sprunget til i 11. time og har takket ja til at varme op for verdensstjernerne.

Ufatteligt

På Instagram har Oh Land lagt et meget afslappet billede af sig selv op, fra hun fik beskeden om, at hun skal optræde i Parken.

'Her stod jeg ved Bulbjerg Fuglefjeld, da jeg fik at vide at jeg skal åbne for Coldplay den 5.+6. juli i Parken! Jeg fatter det ikke. Udover at være ramt af en uvirkelighedsfølelse glæder jeg mig også bare helt sindssygt til at stå på den scene og åbne for nogle af de største. Tak Coldplay for tilliden', skriver hun.

Oh Land varmer op for Coldplay onsdag og torsdag. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Jada har i forbindelse med sin graviditet været indlagt på grund af komplikationer.

Sangerinden, som har det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, har ikke forklaret, hvilke komplikationer det drejer sig om. Hun kunne dog i begyndelsen af juni fortælle, at det har været så alvorligt, at hun måtte indlægges.

'Jordemødre og læger på Hvidovre og Riget har været fantastiske og har passet så godt på os og sørget for, at alt stadig er okay med mig og vores lille efterårsbarn. Men de har også gjort det klart, at jeg, på grund af komplikationerne, ikke skal ud og synge lige foreløbig', skrev hun om indlæggelsen og fortsatte:

'Jeg har været rigtig bange og ked af det og er det stadigvæk, men er også enormt lettet over at tingene er stabile og så utrolig taknemmelig for den fantastiske omsorg og behandling, vi har fået'.