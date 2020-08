Her er mit værste mareridt

Nicklas Sahl var i topform, da han fredag aften leverede en fest direkte på eb.dk, hvor læserne kunne følge med helt gratis.

Undervejs var der også mulighed for at stille spørgsmål til den 23-årige kunstner, og den mulighed udnyttede en række af læserne.

Ekstra Bladet har sendt spørgsmålene videre til Nicklas Sahl, og herunder kan du læse hans svar:

Hvem har inspireret dig til at blive sådan en hitmager? Hvem er dine musikalske forbilleder?

'Inspiration kommer alle mulige steder fra. Jeg er én stor blanding af alt muligt rent musikalsk – jeg synes ny, frisk popmusik er vildt spændende, men er også dybt inspireret af nogle af de der old school legends som Paul Simon og The Eagles.'

Hvad er din største karrieredrøm?

'Jeg har gigantiske ambitioner. Jeg elsker det, jeg laver, og musik fylder hele min verden. Jeg ser den der Billboard nummer 1 for mig!'

Har du en kæreste?

'Skal vi ikke hellere bare snakke om noget musik :)'

Nicklas Sahl gav den fuld gas for Ekstra Bladets læsere. Foto: Per Lange

Hvad er din yndlingssang?

'Det helt store, svære spørgsmål … Hvis jeg skulle pege på én af mine egne, må det være 'In The Window Frame'. Den sang har jeg haft med mig i mange år, og det tog ualmindeligt lang tid at gøre den færdig, men jeg er så stolt af, da vi endelig nåede frem til, hvordan den sang skulle lyde.

Hvad er dit værste mareridt?

'Da jeg var lille, havde jeg et mareridt, der gentog sig adskillige nætter. Det var forfærdeligt. Jeg blev jagtet af en terrier på sådan en 'børne-scooter' og kunne ikke flygte hurtigt nok.'

Er popmusikken din ting eller kunne du forestille dig at arbejde med andre genrer af musikken?

'Jeg tror lidt, popmusikken er 'min ting'. Jeg synes, genren er ideel, når det kommer til at skære tingene helt ind til benet.'

'Desuden kan jeg godt lide, at der trods poppens umiddelbare enkelthed er utallige variationer, og der er masser af plads til at eksperimentere og blande alle mulige genrer ind i det. Jeg elsker dog også mere alternative genrer – for eksempel er jeg helt tosset med kunstnere som Bon Iver, James Blake og Francis & the Lights.'

