Her er sandheden om dramatisk brud: Derfor gik vi fra hinanden

For ti år siden var Sukkerchok-medlemmerne alt for pressede, og det væltede dem fuldstændig af pinden

Popgruppen Sukkerchok afslører på kvindernes kampdag, at de har fundet sammen igen efter ti års pause.

Trioen, der blandt andet står bag hittet 'Hvor som helst - Når som helst', afslører i samme omgang over for Ekstra Bladet, hvad der skete, da de gik i opløsning midt i deres succes.

Inez Gavilanes var den første klodsmajorklods, der blev fjernet, inden det hele ramlede sammen for hit-gruppen.

- Man kan vist godt sige, at det var første gang, jeg blev fyret fra et job. Det var skøre tider. Vi var rygende uvenner op til og under, og det var så trist, fortæller Inez Gavilanes til Ekstra Bladet.

- Vi havde det ikke så godt sammen, og vi forsøgte at råbe op omkring det, men vi blev ikke taget særligt alvorligt, fortsætter hun.

Sukkerchok har intenst måttet lære hinanden at kende igen efter deres lange pause. Foto: Mogens Flindt

Inez Gavilanes blev skiftet ud med Simone Cameron i 2010. I september 2011 meddelte gruppen så, at de holdt pause på ubestemt tid.

Spillet Danmark tyndt

Ifølge Kat Stephie Holst var der flere grunde til, at de valgte at trække stikket fra Sukkerchok og hinanden.

- Da det endelig sluttede, kiggede vi på hinanden, og man var bare træt. Vi havde været Danmark rundt og stået på de samme steder mange gange, og vi havde været til alle byfester og alle storcentre. Vi havde malket det hele rigtig meget, siger hun og fortsætter:

- Timingen var god til at tage en pause. Og så blev pausen til ti år. Vi har haft brug for pausen, for dengang valgte vi ikke hinanden, og vi havde brug for at lade op hver for sig.

Fra Kat Stephie Holsts perspektiv ville det være fedt, hvis de bare kunne opnå bare en lille del af den stormende succes, de havde for ti år siden. Foto: Mogens Flindt

Samme fortælling går igen hos Malene Qvist. Ifølge hende var gruppen totalt udkørte, da de valgte at sige stop.

- Man så på sig selv og tænkte: 'Hvordan overlever jeg i det her?' Vi blev ret pressede hele tiden. Det blev malket, det var topstyret, og vi styrede ikke noget som helst selv.

- Vi kunne ikke følge med, siger Malene Qvist videre.

Fortidens dæmoner

Denne gang bliver det anderledes, lyder det forhåbningsfuldt fra den oprindelige trio. For modsat sidst har de selv valgt hinanden.

Men der har også været nogle elefanter i rummet, de måtte vende, da de rakte ud efter hinanden efter ti års pause.

- Da jeg for halvandet år siden tog fat i det her igen, så var jeg gravid, og jeg tænkte: 'Lad os lave indløbet'. Vi skulle se, om vi kunne nå til et sted, hvor vi også ville lave musik. For først skulle vi etablere venskabet og tilliden, og hvis det kunne lade sig gøre, så ville der komme ny musik, fortæller Malene Qvist.

På Instagram fortæller Sukkerchok også om deres comeback. Læs mere her:

Selvom de er fundet sammen igen, er de stadig ikke enige om alt, fortæller Malene Qvist. Men deres forskelle er deres styrker. Foto: Mogens Flindt

For Inez Gavilanes har det i den grad også været vigtigt at skabe fred og lægge 'skidtet' bag sig.

- Vi har haft behov for at have lange snakke og ikke grave lort frem. Det er fantastisk at blive forsonet og at tilgive det, der har været. Vi har hver vores version af, hvorfor det gik galt. Men det er lige meget nu, og vi må komme videre. Hvis man vil starte forfra, skal man have grundlæggende tillid til hinanden. Det har vi nu. Det er så fantastisk en følelse, fortæller Inez Gavilanes.

Sukkerchok for ti år siden. Arkivfoto: René Schütze

Det lykkedes tilsyneladende at spore sig ind på hinanden igen, og på tirsdag skal trioen i studiet med den samme producer, der lavede 'Hvor som helst - Når som helst' for at arbejde videre på deres nye musik.

Gruppen har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix to gange. Først i 2009 med sangen 'Det' det', som fik en delt tredjeplads, og i 2010 med sangen 'Kæmper for kærlighed'.

