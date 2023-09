Historisk: Aldrig sket før

The Minds of 99 spiller to koncerter i Parken og skriver dermed historie

Det danske hitband The Minds of 99 gør, hvad ingen andre danske artister har gjort før.

Inden længe giver de nemlig to koncerter i Parken.

Det skriver Live Nation i en pressemeddelelse.

- Sidste gang, The Minds of 99 spillede i Parken, var koncerten så vellykket og markant, at jeg tror, at vi kunne have fyldt Parken en gang til, hvis man havde annonceret en ny koncert dagen efter, lyder det fra Ulrik Ørum, koncertarrangør fra Live Nation, og fortsætter:

- Det er imponerende, hvor meget publikum lever sig ind i bandets livekoncerter. Det er blevet et fænomen. Derfor tror vi også på, at efterspørgslen vil være stor nok til, at The Minds of 99 kan skabe to helt særlige sommeraftener i Parken, fortsætter han.

Da The Minds of 99 senest spillede i Parken i september 2021, var koncerten udsolgt i flere måneder inden, og bandet satte derfor billetter til deres Infinity Action Tour, der ramte arenaer i hele landet, til salg, inden koncerten var afholdt. Samlet solgte koncerterne 130.000 billetter.





The Minds of 99 skriver snart historie. Foto: Live Nation

Hos The Minds of 99 vækker de to kommende koncerter i Parken også stor begejstring.

Bandet, der blandt andet er kendt for hits som 'Hurtige hænder' og 'Sne', glæder sig til endnu en gang at stå på den store scene i Parken.

- Det, der skete i Parken sidst, var fuldstændig magisk. Så da Live Nation spurgte, om vi havde lyst til at spille to koncerter i Parken, så sagde vi ja med det samme. Vi var helt på røven over, hvor fedt det var at spille derinde, siger Niels Brandt og fortsætter:

- Det var vildere, end vi nogensinde havde kunnet forestille os! Dengang var der meget snak om, om det overhovedet var et godt og nærværende spillested, om det kunne lyde godt og sådan noget. Det synes jeg, vi fik styr på, og sammen med publikum gik det op i en højere enhed på en helt overdrevet måde, lyder det videre fra forsangeren.

Dobbelt så mange pladser

For Niels Brandt handler det da også om langt mere end bare at slå rekorder, selvom The Minds of 99 skriver sig ind i historien med de to enorme stadionkoncerter.

- Det fede ved, at vi nu skal spille to koncerter i træk, er, at der er dobbelt så mange pladser på gulvet. Ståpladserne blev megahurtigt udsolgt sidste gang, og nu er der jo dobbelt så mange af dem. Det er fedt for alle!

- For os i bandet handler det ikke så meget om at slå rekorder og om salgstal, det handler om at lave to så fede koncerter, som vi kan, og at folk får en større chance for at få de pladser, de gerne vil have. Og så har vi som band brug for at spille de her koncerter. Vi er bedst, når vi kan mærke, at der er noget på spil, og det er der virkelig her, siger Niels Brandt i pressemeddelelsen.

Torsdag 7. september sætter Live Nation via Ticketmaster de to koncerter i Parken og 70.000 billetter til salg. Hvis billetsalget går over forventning, vurderes det herefter, om der bør åbnes op for billetsalget, så flere publikummer kan komme ind til de to koncerter.

Det officielle billetsalg starter torsdag den 7. september klokken 10.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

Billetpriserne spænder fra 695 kroner til 350 kroner.