Historisk: Bundløs fiasko for Medina

Medina har efterhånden kørt sin karriere helt i sænk.

De senere års nedtur kulminerer foreløbigt med sangerindens nye single, 'Større end os', der burde have ramt top 40 i dag. Det gør den bare ikke.

Se også: Medina i opløsning på Smukfest

Det er første gang, siden Medina slog igennem i 2008, at hun slipper en dansksproget single, som ikke opnår en placering på hitlisten.

Mellem 2008 og 2014 sendte jyden hele ni sange ind på førstepladsen.

Se også: Fortabt: Medina rammer bunden

'Større end os' klarer sig også forfærdeligt på Spotifys dagligt opdaterede chart, hvor den efter en uge røg ud af top 100. Singlen peakede som nummer 43 på udgivelsesdagen 10. januar.

Medina besøger i februar og marts nogle af landets mindre spillesteder og kulturhuse på en akustisk turné, der stort set er udsolgt.

Rappere i top

Nummer et på top 40 er for tredje uge i træk den københavnske teenagerapper Lolo, som hitter stort med debutskæringen 'Pub G', hvor Branco og Larry 44 medvirker.

Benny Jamz, en anden rapper fra hovedstadens successlæng, forsvarer sidste uges absolutte topplacering på albumlisten med '1010', der er hans første langspiller.

Se også: Hjerteløs: Danmarks største klaphat

Selena Gomez' tredje album, 'Rare', er ugens højest placerede nyhed som nummer fem. Verdensstjernen tager førstepladsen i Australien, Canada og hjemme i USA.

Benjamin Hav fra Benal har overraskende udsendt to soloplader siden nytår. Den første, 'Spice Up Your Life', falder fra sidste uges debut på andenpladsen til nummer otte, mens toeren, 'Dit syge dyr', gør sin entré som nummer ti.

Se også: Skidt nyt fra dansk rockhelt

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Næste uge rammer nye skiver fra Eminem, Halsey og Peter Sommer formentlig albumlisten.