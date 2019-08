Historisk: Jysk festival slår rekord

Hovednavnet og protektoren har meldt afbud, men fraværet af John Prine og prinsesse Marie ændrer ikke på, at historisk mange kommer på Tønder Festival denne weekend.

Den traditionsrige begivenhed for alskens afarter af folkemusik har fundet sted siden 1975. Aldrig har tilstrømningen været større end i 2019.

- Vi har øget antallet af partoutbilletter, og vi er meget tæt på udsolgt, oplyser festivalens kunstneriske leder, Maria Theessink.

Musikbossen overtog ansvaret i 2014. Hun har givet Tønder en mere ungdommelig og countrypræget profil. Det har givet pote:

- Der er en stigende interesse for de genrer, vi præsenterer, og vi oplever en øget opmærksomhed fra medier, branchefolk og ikke mindst publikum. Jeg tror, folk vil have en særlig oplevelse. Hvis de har været her en gang, så vender de tilbage. Stemningen er afslappet, og det er som at blive inviteret hjem til nogen, siger Maria Theessink.

Hun vil ikke oplyse, hvor mange armbånd, der er i salg, men festivalpladsen har en kapacitet på 15.000.

Blev kede af det

Tønders hovednavn, den amerikanske sangskriver John Prine, aflyste i sidste uge på grund af sygdom, hvilket selvsagt har skabt frustrationer:

- Folk køber primært billet for selve festivalen og ikke et enkelt navn. Vi har dog hørt fra nogle gæster, der blev voldsomt kede af det, men der har slet ikke været tale om en shitstorm, fortæller Maria Theessink.

Med så kort varsel er det ikke lykkes for festivalen at finde en afløser i samme klasse, så pladsen i programmet overtages af en hastigt arrangeret hyldestkoncert til John Prine, der allerede er booket til Tønder næste sommer.

Joachim og Marie har i flere år haft deres gang på festivalpladsen i grænselandet. Foto: Per Lange

Festivalens protektor, prinsesse Marie, plejer at lufte familien mellem banjoer og violiner, men der bliver intet royalt visit i Tønder i år.

- Nej, de er jo flyttet til Frankrig, og børnene skal starte i skole, forklarer Maria Theessink.

På plakaten er blandt andre amerikanerne Tyler Childers, Patty Griffin og Chris Smither samt danske navne som Folkeklubben, Jacob Dinesen og festivalens faste entertainer, Niels Hausgaard, der snart fylder 75 og fejres med en fødselsdagskoncert.

Tønder er ikke kun hot sådan rent publikumsmæssigt. Vejret er også med festivalen:

- De lover 27 grader, og varmen kommer fra syd, så vi bliver det varmeste sted i landet! ler Maria Theessink.

Festivalen åbner officielt ved middagstid i dag og slutter sent søndag.