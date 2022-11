Historisk nedtur for Springsteen

Bruce Springsteens to koncerter i Parken til sommer blev udsolgt på omtrent samme tid, som det tager at høre 'The River' fra start til slut.

Og meget tyder på, det er på grund af netop legendens gamle sange, at de små 100.000 fans møder op. Det er i hvert fald ikke hans nye materiale, der trækker.

Springsteens aktuelle udspil, 'Only the Strong Survive', klarer sig historisk dårligt på albumcharts i flere lande.

Herhjemme gik pladen, der indeholder fortolkninger af soulhits, ind på fjerdepladsen i sidste uge. Den falder til nummer 40 i denne uge.

I USA debuterede 'Only the Strong Survive' på 8.-pladsen den forgangne uge. Albummet dumper hele 65 pladser ned til nummer 73 efter blot 14 dage i salg og på streamingtjenesterne.

Springsteens studiealbum har i flere år nærmest per automatik indtaget en topplacering i både USA og Danmark. 8.-pladsen med 'Only the Strong Survive' er amerikanerens laveste placering i hjemlandet siden 'The Ghost of Tom Joad' peakede som nummer 11 for 27 år siden.

Veteranen har i en lang karriere sendt ikke mindre end ni studiealbum ind på førstepladsen i USA.

Rahim på toppen

Endnu værre går det for en anden rockgigant, Neil Young, der dog aldrig har haft samme kommercielle gennemslagskraft som Springsteen.

Youngs nye album, 'World Record', misser top 40 i Danmark og sågar top 200 i USA.

Tobias Rahims 'Når sjælen kaster op' er på albumchartens førsteplads for anden uge i træk, efter at han de første tre uger på listen måtte se sig slået af blandt andre Taylor Swift og Gilli.

Tobias Rahim har succes med sit andet album, 'Når sjælen kaster op', der er spækket med hits. Foto: Sony

Danskerne er åbenbart allerede i julehumør, for højtidsudgivelserne vælter ind på de to store charts. Michael Bublé, Mariah Carey og Justin Bieber er allerede i top 10 på albumlisten med gamle juleplader.

Burhan G og Frida Brygmanns 'Tinka' er tilbage på singlelistens førsteplads, mens klassikerne 'All I Want for Christmas' med Mariah Carey er nummer to og 'Last Christmas' med Wham! tager tredjepladsen.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Til trods for at Danmark i dag spiller sin sidste puljekamp ved VM, har landsholdets officielle slagsang, 'Skulder ved skulder', stadig ikke opnået en placering på top 40.