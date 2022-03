Historisk ringe: Det er horribelt

Så skal vi til det igen.

I aften er Dansk Melodi Grand Prix tilbage i tossekassen, og det er mere tosset end nogensinde.

Kvaliteten af feltet er så kummerlig, at man kan have mistanke om, at kun otte sendte en sang ind. Eller også valgte juryen de værste.

Ekstra Bladets popskribent har heroisk kæmpet sig igennem elendighederne, og bringer her en advarsel i anmelderform.

Suser ikke ind

Patrick Dorgan har en chance. Men det har alle otte i konkurrencen på sin vis. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Det er altid forbundet med en vis tristhed, når sangere, der næsten slog igennem, stiller op i Melodi Grand Prix som det sidste desperate forsøg på at få en karriere.

Patrick Dorgans ballade er også trist. Han sidder ved pianoet og længes efter den store kærlighed, mens vi andre længes efter en sang, vi kan huske.

Det kan godt være, ’Vinden suser ind’, men det gør melodien ikke, og der er en grund til, han aldrig slog igennem. Gabende.

Ad helvede til

Conf3ssions synger 'Hallelujah' uden helt at kunne matche Leonard Cohen. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Jon fra ’Popstars’ og hele fire andre genier måtte forene deres talenter for at skrive ’Hallelujah’ til trioen Conf3ssions. Treenigheden kaster sig over trivialiteten, som konfirmander kaster sig over nadverbrød, og man forstår deres skepsis.

Det begynder med pudsige vejrtrækningsøvelser og bryder ud i en slatten discobasker, hvor gospel forveksles med ukristelig jodlen.

Den religiøse hymne frelses af et forbavsende hæderligt omkvæd, men ellers er det ad helvede til. Amen.

Mimrende naivt

Der Var Engang består af Emma Hedeboe og hendes far, Rasmus Hedeboe. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Der Var Engang lugter jo lidt af eventyr, men infantile ’En skønne dag’ stinker til gengæld. Fælt.

Makkerparret er far og datter, og deres bidrag til melodikonkurrencen kunne tyde på, at de har tilbragt hele nedlukningen med at se ’Bamses billedbog’. Det har ikke været sundt for dem.

Den spæde popsangs klimprende optimisme er så mimrende naiv, at man får en ubændig trang til at gøre noget afstumpet. Forrykt.

Savner Grethe

Fuld Effekt er jo tydeligvis bare helt bløde i bolden med deres friske EDM. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

EDM a la Melodi Grand Prix. Det måtte jo komme. Kom tilbage Grethe Ingmann.

Alderdommen taber muligvis en småkage i sofaen, når bassen fra Fuld Effekt får støvede billedrør til at flakke, men DR har altså haft pausefisk med mere spræl i.

Et smågakket indslag tilsat samme ironiske distance som sidste års vindersang fra Fyr og Flamme, hvis nogen ellers kan huske dem. De havde en sanger i undertrøje.

Sheeran og Swift

Jack Warren er tømrer, og Josie Elinor studerer. Det bør de holde fast i. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Flere af årets deltagere har engelske navne. De har dog ikke internationalt format. De har faktisk heller ikke format for dansk standard.

Josie Elinor og Jack Warren prøver alligevel at efterligne Taylor Swift og Ed Sheeran, og duoen formår utroligt nok at slå forbillederne i akustisk kedsomhed.

Endnu en ballade om den meget svære kærlighed. Endnu en, som er meget svær at høre på. ’Let Me Go’ går bare ikke.

Barnlig veteran

Morten Fillipsen blev som teenager nummer to ved børnenes MGP i 2002. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Tidligere ’stjerne’ i MGP gør comeback i Melodi Grand Prix, men han tror åbenbart, det er MGP, for ’Happy Go Lucky’ lyder barnagtig.

Morten Fillipsen er angiveligt 35 år. Det skjuler han godt på sin intetsigende discoschlager, der knap nok har styrke til at kravle ud af højttalerne.

Sangeren har udsendt flere plader siden de glade dage i MGP, men de færreste har hørt dem. Lad os håbe vi heller ikke hører noget til ham i fremtiden.

Ingen girlpower

Reddi har to svenske medlemmer, og søsterfolket er jo besat af Eurovision. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Chief 1, Remee og ikke mindre end tre andre sangskrivere har knoklet i døgndrift for at komponere denne bagatel, der starter som pianoballade, og slutter som powerpop uden power. Og popkvaliteter.

I gamle dage ville man have kaldt Reddi et pigeband, men nu er det et kvindeband med girlpower. Boybands er imidlertid ikke blevet mandebands. Forvirret? Så skulle du høre musikken.

‘Reddi or not?’ Not. Hvis de vinder, så er der snydt med stemmerne. Igen!

Den bliver sidst

Christian Juncker har opkaldt sit enmandsorkester efter eget efternavn. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Junckers musikalske nødblus er en fløjtende og guitardrevet skæring, der citerer The Cure og minder lidt for meget om Oasis. Den føles ikke desto mindre som en beskeden oase i denne gudsforladte popørken.

Det bedste bidrag. Så den bliver nok sidst.