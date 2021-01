Historiske festivaler trues af kollaps

Afvikles Roskilde ikke til sommer på grund af coronakrisen, kan det medføre skæbnesvangre konsekvenser for landets største festival. Det lægger mastodontens administrerende direktør, Signe Lopdrup, ikke skjul på:

- Det vil være en alvorlig økonomisk situation, hvis festivalen må aflyses igen. Da festivalen donerer hele overskuddet væk hvert år, har foreningen bag ikke en større opsparing at trække på, siger hun.

- Regeringens hjælpepakke til arrangører af aflyste begivenheder hjælper Foreningen Roskilde Festival igennem med dækning af omkostningerne i forbindelse med den festival, der skulle have været i 2020.

- Hvis vi skal bevare festivalen, som man kender den, vil vi være afhængige af hjælpepakker i 2021 for at klare os igennem, konstaterer Signe Lopdrup.

Overfor Ekstra Bladet vurderer professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen, at 'sandsynligheden er lig nul' for kæmpekoncerter på Orange om et halvt år. Læs ekspertens bemærkelsesværdige udtalelser her (+).

Vil begrænse tab

Men Roskilde er naturligvis ikke den eneste festival, der har dystre udsigter. Tønder Festival, som har eksisteret siden 1974, gruer også for fremtiden:

- Vi er truet på eksistensen, hvis vi ikke kan få lov til at holde festival i år, forklarer Tønders kunstneriske leder, Maria Theessink.

- Vi prøver at tabsbegrænse og arbejder halv tid for at minimere udgifterne. Det er primært løn og husleje, der gør, at det er så dyrt at aflyse. Vi har virkelig brug for en godtgørelse til at dække de faste udgifter.

Festival i chok: Sådan kan vi overleve

Maria Theessink oplyser, at festivalen er i dialog om hjælp fra regeringen:

- Vi har modtaget en mail fra kulturministeren, der opfordrer os til at udvise økonomisk ansvarlighed i lyset af usikkerheden om, hvorvidt der kan afholdes store arrangementer i foråret og sommeren 2021. Endvidere skriver kulturministeren, at der ikke er garanti for hjælpepakker, hvis man går videre med planlægningen af store arrangementer.

Den nedslående melding bekymrer i Sønderjylland:

- Jeg kan ikke forstå, hvis vi ikke får hjælpepakker, for det kan betyde, at man lukker flere af de foreningsdrevne festivaler, der har en kolossal betydning for lokalområderne, og vi uddeler jo penge fra vores overskud til almennyttige formål. En by som Tønder vil være dårligt stillet uden en festival, mener Maria Theessink.

Smukfest: - Vi overlever

Medina skal synge på Smukfest, mens Thomas Helmig indtager Roskilde - måske i hvert fald. Foto: Per Lange

Kongerigets næststørste festival, Smukfest, er blandt de festivaler, der proklamerer, at festen fortsætter i 2022, hvis den må aflyses i 2021. Begivenheden i Skanderborgs bøgeskov er ikke truet på sigt:

- Nej, det er den ikke. Indtil videre er alle aflysninger blevet bakket op af en politisk aftale om økonomisk hjælp, og det forventer vi også her, hvis det skulle komme dertil, lyder det fra Smukfests talsmand, Søren Eskildsen, der fortsætter:

- Desuden har hele 95 procent af vores partoutgæster valgt at overføre deres billet til i år, og vi kommer selvfølgelig stærkt igen, så snart det er muligt.

Kræver rettidig omhu

Sæsonens første store festival finder efter planen sted i maj lidt længere sydpå i Jelling. Festivalleder Lars 'Charlie' Mortensen siger, at Jelling er i stand til at fortsætte i 2022, selvom 2021 bliver uden rock og pop i sommerlandet.

- Men det kræver naturligvis, at livremmen spændes ind, og der bliver vist rettidig omhu for at holde skruen i vandet, understreger den mangeårige chef.

Koncertarrangøren Down the Drain, der står bag NorthSide i Aarhus og Tinderbox i Odense, garanterer i en mail, at begge festivaler vender tilbage i 2022, uanset om de finder sted i 2021.

Copenhell og Heartland har ikke ønsket at kommentere, om de risikerer lukning i tilfælde af, at myndighederne trækket stikket til festivalscenerne i år.