Hitmager forsvarer udskældt beslutning

Andreas Odbjerg kan ikke forstå, at der er så mange, der er vrede over, at der ikke serveres kød på NorthSide

Det har ikke været en udelt populær beslutning, at den aarhusianske festival NorthSide har valgt at droppe salget af kød, når festivalen løber af stablen i weekenden.

På sociale medier er folk gået i kødet på festivalen, men modstanden mod beslutningen om at skabe en vegetarisk festival er faldet den danske hitmager Andreas Odbjerg for brystet.

Han gæster NorthSide fredag, og her kommer han ikke til at savne hverken flæskestegssandwich eller hotdogs, giver han udtryk for i en story på Instagram.

'Jeg er hverken veganer eller vegetar, men jeg synes alligevel, NorthSide er visionære og seje i deres standpunkt omkring kød på årets festival. Forstår ikke rigtig, at man kan blive sur over det,' skriver Odbjerg og fortsætter:

'Kan man ikke bare få leveret noget takeaway derud med kød, hvis man er helt desperat? Faldt bare lige i et Facebook-hul med uendelig meget hate på NS pga. det nye tiltag med en vegansk/vegetarisk festival. Schlaaaaap af og tag en pølse med i baglommen, homie. Verden ændrer sig, om du vil det eller ej - og så ses vi på maccen om natten.'

Andreas Odbjerg og Tobias Rahim spillede sammen hittet 'Stor mand' på Jelling Musikfestival i weekenden. Foto: Per Lange

Ingen kød og fisk

NorthSide kunne allerede i efteråret meddele, at man havde valgt, at festivalen i år skal være plantebaseret og 100 procent økologisk.

Det betyder i praksis, at festivalen helt har fravalgt at servere kød og fisk, og at man max vil bruge 15 procent ost, æg eller mayonnaise pr. portion.

