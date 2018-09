Hitsanger: Vi øver os på at lave barn nummer to

For to år siden blev popsangeren Lukas Forchhammer fra det single-aktuelle succes-band Lukas Graham og fru Marie-Louise Schwartz forældre for første gang - til datteren Viola.

Det har da i lighed med mange andre nye forældre-par bragt forstyrrelser ind i sexlivet, fortæller sangeren i et interview med Heartbeats.dk, men problemerne er da til at overvinde, skinner det også igennem interviewet.

- Jeg kan godt se på mange par, der har to børn sovende imellem sig i sengen og går i seng på forskellige tidspunkter af døgnet, at det med sex tit ryger i svinget. Det er sgu ikke så godt. Der vil jeg bare komme med et lille tip: Ta' lige et bad sammen der klokken ni om aftenen, når børnene sover og I ikke er for trætte. Bare Jer to.

Den lille familie øver sig på at blive flere. Privatfoto

På et spørgsmål om, hvad Lukas og Marie-Louise gør ved situationen, svarer sangeren:

- Vi har da prøvet at have morgen-sex, mens Viola løb rundt med en bog og sagde, 'Far, læse bog, læse bog, læse bog'. Og man er sådan: Ja, skat, giv nu bare lige far og mor fem minutter, ikke?'.

- Det er sjovt, at du som mand øver dig hele din ungdom på at holde den og komme efter kvinden og trække sex ud så længe som muligt. Så får man et barn, og så vender bøtten, og du skal igen kunne knalde på fem minutter.

Lukas Forchhammer beretter, at det hjemme hos parret er ham, der har det sværest med disse lynknald.

- Men man siger jo også at kvinders sexdrive bare stiger med alderen.

- Det lyder hot?

- Vi øver os jo på at lave en 2'er.

Lukas Graham udsendte fredag singlen 'Love Someone', mens et nyt album, 'Lukas Graham 3' forventes i handelen 26. oktober.

