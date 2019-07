Hjemløse unge får flot gave af Metallica

Det kan godt været, at Metallica skovler penge ind, når de fylder den ene arena efter den anden. Men det verdensberømte band er ikke en flok nærigrøve.

Lars Ulrich og hans bandkammerater har for vane af donere en del af indtægterne fra billetsalget til velgørenhed, og efter gårsdagens koncert i Parken i København valgte Metallica at se langt ud over hovedstadens grænser, da pengene skulle uddeles.

Bandet besluttede denne gang at støtte Potentialehotellet, som er en lille, privat institution for unge hjemløse i Gjellerup ved Herning. Det skriver dr.dk.

300.000 kroner donerede Metallica til Potentialehotellet, og pengene er mere end velkomne, siger pædagog og værkstedsleder, Jimmie Christensen.

- Når man arbejder med unge fra allerlaveste trin i samfundet, er det fedt, at der er nogen, der prøver at hjælpe dem på fode igen, siger Jimmie Christensen til dr.dk.

Donationen kom ikke som en bombe i aftes. Folkene har i et par måneder vist, at de var i Metallicas kikkert, og for halvanden måned siden kom det endelige tilsagn.

- Jeg troede først, det var en joke, da min chef ringede. Men de har undersøgt vores hjemmeside og set på, hvad vi er for en størrelse, og de har så besluttet, at de vil støtte os. Det er superfedt, at der er nogen, der har den indstilling, siger Jimmie Christensen.

På Facebook beskriver folkene bad Potientialehotellet, hvor glade de er for donationen.

'Vi kan slet ikke beskrive det her med ord. Vi er så taknemmelige og beærede. Vi vil gøre vores bedste for, at pengene kommer til at hjælpe rigtig mange unge hjemløse med at finde fodfæste i live'.

I går var flere fra Potentialehotellet i Parken for at modtage pengene og møde de fire medlemmer af Metallica.

Der er plads til 15 beboere på Potentialehotellet, og hvordan de skal have glæde af de 300.000 kroner er endnu ikke besluttet, skriver dr.dk.

Da Metallica tirsdag spillede i Göteborg i Sverige, var det World Childhood Foundation, som dronning Silvia står bag, og som prinsesse Madeleine i dag står for.