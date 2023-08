Hjernevask: Fuck Smukfest

IFØLGE SMUKFEST byder festivalen på ’antidagligdag’. Man skal have frygtelige dagligdage for at foretrække dagene i festabernes bøgeskov.

DET UOFFICIELLE motto i Skanderborg er stadig: ’Det er lige meget, hvad der er på plakaten, når man er plakatfuld.’ Og det var 60.000 tosser naturligvis døgnet rundt. Igen.

DER BLEV DRUKNET milliarder af hjerneceller. Smukfest bliver man nemlig dummere af. Festivalen tager tankeløst del i dansk musiklivs bevidstløse hjernevask.

SAMMEN MED ANDRE tonedøve institutioner som Melodi Grand Prix, ’X Factor’ og P3 opfostrer Smukfest danskerne med tumpet, bøvet og tåbelig pop. Det man hører, er man selv.

Niclas og Jannik fra Nordsjælland var fede og endnu mere selvfede foran enorm fanskare. Foto: Per Lange

blevet vores konger af ingenting. I mangel af bedre. Duoen samlede festivalen ved Bøgescenerne som ugens reelle hovednavn. Det er kitsch, vi dyrker sammen. Noget at grine af. Og kun det.

SMUKFEST HAVDE ingen internationale hovednavne, der kunne retfærdiggøre en billetpris på afsindige 3295 kroner. Det var en falliterklæring. Intet kostbart. Intet af værdi.

Christina Aguilera var det nærmeste, Smukfest kom en megastjerne, men stort var det ikke. Foto: Per Lange

fejlplaceringer på scenerne er hverdagskost. Maden er fed på den ufede måde. Tulip grisede folk til, og lørdag var der skrigeskinke til natmad . Man savnede næsten NorthSides økologiske vegetarbuffet. Næsten.

BENJAMIN HAV & Familien, D-A-D og The Minds of 99 kan opleves overalt. Men de er alligevel særlige. Det var bevægende, da Niels Brandt og 39.000 andre sang ’Hurtige hænder’. The Minds of 99 er tidens Gasolin’.

HVA’ GØR VI NU, lille du? Vi flygter hjem til dagligdagen. Smukfest er fortsat en festival, man gerne vil udelukkes fra.