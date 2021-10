Hovedløst: Amatøragtigt af DR

Ideen var ikke dårlig. Men det blev resultatet.

Under coronapandemien slap DR det forvoksede dampbarn Jesper Binzer løs i et nedlukket rockland for at fortælle ’DR2s store danske rockhistorie’.

Efter at have drukket spandevis af kaffe og hygget sig i kollegernes øvelokaler og køkkener kom speedsnakkeren fra D-A-D hjem med vel et par ugers optagelser, som en stakkel så blev sat til at få noget mening ud af ved at klippe det sammen til seks afsnit på hver en halv time.

Det lykkedes ikke. Binzers ramasjang fremstår kaotisk i nærmest enerverende grad, og i et hovedløst forsøg på at være både lærerige og underholdende er programmerne ingen af delene.

I farten drysser værten nogle guldkorn ud af foret på cowboyfrakken, men ’DR2s store danske rockhistorie’ taber tråden uafbrudt.

Voksen søges

Binzer når glimtvis bag facaden på Sanne Salomonsen, Søren Huss og Mø, der i øvrigt ikke har meget med rock at gøre. Inden samtalerne dog når at blive interessante for alvor, springer udsendelserne imidlertid videre til noget uforpligtende spas. Eller Cactus Circle! Eller Zididada!

Man tror, det er løgn. Det er det desværre ikke.

Afsnittet med titlen ’Rivaliseringer’ handler stort set ikke om rivaliseringer, og ’Hittet’ gør en del ud af ’hits’, der aldrig hittede - i hvert fald ikke på hitlisten.

Elskværdige Binzer går til opgaven som en meget glad amatør, men programmet skriger simpelthen på en professionel voksen, der kan føre værten og seerne bare nogenlunde sikkert gennem det retningsløse virvar.

’DR2s store danske rockhistorie’ debatterer halvhjertet, om rocken er død. Det er den naturligvis ikke, men det er, som om DR forsøger at tage livet af den.