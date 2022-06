Hovedløst: Orange ser sort ud

Overdådig drømmeduo

Alison Krauss og Robert Plant kommer omsider til Danmark. Foto: Mark Humphrey/AP/Ritzau Scanpix

Roskilde fejrer festival nummer 50 med en tynd plakat, og atter ser Orange sort ud med en stribe hovedløse poprappere, der plejer at have mere succes på Spotify end scener.

Som så ofte før venter de store oplevelser i teltene, hvor især kongerigets længe ventede første besøg fra drømmeduoen Robert Plant & Alison Krauss tegner til at blive en statelig voksenkoncert midt i pladsens pøbelagtige gymnasiefest.

Hver for sig har både Led Zeppelins gamle frontmand og countrystjernen givet fornemme koncerter under Arenas teltdug, men på en festival i Californien og to overdådige album har parret dokumenteret, at de er endnu bedre sammen, når de støver klenodier af med dragende americana.

Plakaten er præget af historieløse navne. Robert Plant & Alison Krauss har skrevet historie.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Musikalsk hovednavn

Thom Yorke fra Radiohead vender tilbage til Roskilde som sanger i trioen The Smile. Foto: Per Lange

Thom Yorke og Jonny Greenwood har spillet på Roskilde flere gange i skikkelse af Radioheads nøglemedlemmer, men nu kommer kapaciteterne med trioen The Smile. Og den minder heldigvis en hel del om Radiohead.

Sideprojektet, der også tæller jazztrommeslageren Tom Skinner, imponerede voldsomt på forårets fængslende debutalbum, 'A Light for Attracting Attention', som englænderne indspillede under pandemien, hvor de tilsyneladende havde god tid til at fordybe sig.

The Smile kombinerer Radioheads angstfulde rock med Jonny Greenwoods veludviklede sans for soundtracks samt blandt andet afrofunk og postpunk tilsat et elektronisk twist.

De lyder kort sagt som et musikalsk hovednavn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Afrikansk solskinsgaranti

Fatoumata Diawara fra Mali indtager Orange med franske Yael Naim. Foto: Claude Paris/AP/Ritzau Scanpix

Roskilde har en stolt tradition for at præsentere det bedste inden for genren, som går under den racistiske betegnelse verdensmusik.

Det er altså musik fra de varme lande, og musikalsk bliver det ikke meget varmere end ørkenlandet Mali, der gennem årene har leveret en overflod af opløftende naturtalenter.

I år er det skønne Fatoumata Diawara, som giver solskinsgaranti i al slags vejr på Orange, hvor der som regel aldrig møder nogen op, når Afrikas stjerner kalder, men det burde nogle af de 85.000 altså.

Musik af en anden og bedre verden.

Også værd at se: Africa Express, Artigeardit, Imarhan, Sosa og Turnstile.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Røvtur til sidst

Theresa Ann Fallesen alias Tessa bliver nok dybt godnat om natten på Dyrskuepladsen. Foto: Per Lange

Rapperen Tessa, der jo desværre ikke rigtigt kan rappe, er blandt weekendens allersidste navne, og når scenekunstens svar på et røvgevir optræder tidligt søndag morgen, er fanskaren for længst hentet af mor.

Men skulle der stadig ligge en håndfuld spritstive teenagere på campingpladsen, kan vi anbefale, at de bliver liggende.

Med tarvelige koncerter i Tivoli og på Lyden af Nibe i fjor beviste Tessa, at hun er ligeså håbløs foran publikum som bag mikrofonen, og hendes suspekte niveau hører hjemme på latterlige Grøn og ikke en festival, der skal forestille at være seriøs.

Når Vestegnen og Roskilde er mest blæst.

Heller ikke værd at se: Ashnikko, Biffy Clyro, Dua Lipa, Jada og Jimmy Eat World.