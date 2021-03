Hovednavn aflyser festival

Herbie Hancock skulle have spillet på bøgescenen i år, men han har nu meldt afbud

Den amerikanske jazzmand, pianist, komponist og producer Herbie Hancock har desværre måttet aflyse sin optræden på Danmarks Smukkeste Festival, også kendt som Smukfest.

Det oplyser festivalen i en pressemedelelse.

- Det er rigtig ærgerligt, og vi havde virkelig glædet os til at byde Herbie Hancock velkommen i skoven, men aflysninger hører desværre til hele festival-gamet. Sådan var det også før Coronaens indtog, fortæller talsmand Søren Eskildsen.

Festival holder vejret

Festivalen skriver, at den 80-årige musiker aflyser sin optræden på grund af coronapandemien, og at det ikke er usandsynligt, at der vil komme flere afbud, som vi bevæger os tættere på sommeren.

Særligt forbereder arrangørerne sig på, at der kan komme aflysninger fra internationale artister.

Kæmper stadig

Søren Eskildsen har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at de håber at kunne indtage bøgeskoven i dagene 4. til 8. august, selvom de ikke er en del af den nye langsigtede genåbningsplan.

- Vi er skuffede over ikke at være en del af genåbningsplanen. Vi kan kun fortsætte vores planlægning så ansvarligt som overhovedet muligt, det er den eneste mulighed, vi har i denne situation, siger Søren Eskildsen til Ekstra Bladet.

Restriktionerne er forskellige i Europa og imens Danmark så småt er begyndt at åbne, er flere lande i verden begyndt at lukke ned igen, hvilket kan påvirke de internationale artister på landets festivaler.