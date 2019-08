Hovednavn aflyser på dansk festival

Sygdom tvinger John Prine til at melde afbud til næste weekends festival i Tønder

Folkene bag Tønder Festival arbejder lige nu på højtryk.

Bare en uge før årets udgave af den sønderjyske festival skal løbe af stablen, har et af hovednavnene været tvunget til at melde afbud. Derfor bliver der i kulissen knoklet på af finde en afløser for John Prine.

Det er sygdom, der tvinger den amerikanske sangskriver til at melde fra. Det skriver Tønder Festival i en pressemeddelelse.

John Prine skulle have spillet i Telt 1 søndag aften, men det kommer den 72-årige amerikaner altså ikke til.

- Vi er meget kede af, at John Prine er ramt af sygdom og sender de varmeste hilsner og god bedring til ham. Der er kort tid til festivalen, og vi arbejder lige nu benhårdt på en løsning for programmet søndag aften i Telt 1, hvor John Prine skulle have optrådt, siger Maria Theessink, der er kunstnerisk leder af Tønder Festival, i meddelelsen,

Tidligere på sommeren måtte Prine også aflyse en række koncerter i USA og Canada på grund af en operation og efterfølgende nødvendig tid til at komme til kræfter igen. Hans læger har rådet ham til en længere periode med ro og hvile - et råd han naturligvis følger.

Det er ikke kun Tønder Festival, der går glip af John Prine. Hele hans planlagte europaturné i august og september bliver udskudt.

John Prine, der besøgte Tønder Festival i 2015, vender tilbage og giver koncert søndag 30. august på Tønder Festival 2020.

Tønder Festival holdes i år fra 22. til 25. august.