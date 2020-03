Hugo Helmig afslører vildt misbrug: - Jeg var 16, da jeg prøvede kokain

Hugo Helmig smiler, tænder endnu en smøg og siger:

- Nu mangler jeg bare at holde op med at ryge. Jeg er endda begyndt at drikke Faxe Kondi Free!

Det kunne også have været Coke Zero.

Den 21-årige popstjerne har været stoffri i et halvt år. Sidste år tog han kokain dagligt i en periode på flere måneder.

Se også: Hugo Helmig tilbageholdt af politiet i kæmpe kokainrus

Hugo synger om sit misbrug på minialbummet ’Lulu Vol. 1’, der uden varsel udkommer fredag. Han fortæller også Ekstra Bladet om det:

- Det har været en meget hård periode i mit liv. Jeg har kæmpet for at komme af med mit misbrug. Det var frygteligt at leve i. Jeg blev paranoid og fik angst og var ked af det. Det er noget, der kommer til at præge mig resten af mit liv.

Det hele ramlede

En flot forårsdag byder Hugo på kaffe i sin taglejlighed i hjertet af Aarhus, hvor han bor med sin kæreste, den lærerstuderende Marie Frølund, og deres engelske bulldog, Rolf.

Det var primært her, han tog kokain. I dag er pulveret en anden farve og fra Nescafé.

Se også: Hugo Helmig synger om sit kokainmisbrug

Sangeren, der er søn af Thomas Helmig og Renée Toft Simonsen, er imødekommende, venlig og snakkesalig. Og lidt nervøs. Han er desuden blevet plysset og har fået tatoveringer på både arme, hals og hænder.

Jyden har gået til psykiater og været på afvænningsklinik for at slippe af med sit misbrug. Foto: Jonas Olufson

Marie og Rolf går en tur i solen, mens Hugo for første gang åbner op om sit misbrug, der forårsagede en mediestorm, da han for et år siden blev tilbageholdt af politiet og overnattede i en fængselscelle efter at have været ude af sig selv på stoffer:

- Da det hele ramlede, og min sommerturné blev aflyst, fortsatte jeg med at være misbruger. Det hele gik i sort, og jeg blev meget destruktiv. Mest af alt selvdestruktiv, erindrer Hugo.

Tog det dagligt

Gennem behandling lærte hitmageren at se sandheden i øjnene:

- Jeg er misbruger. Jeg har bare det gen. Lige siden, jeg røg min første smøg, kunne jeg lide det. Og jeg har altid kunnet lide at være påvirket. Det er en nem måde at flygte fra de hårde ting, der sker indeni. En nem måde at tage afstand fra virkeligheden, når den er svær.

- Jeg var ung, da jeg begyndte at prøve ting af. Jeg røg hash første gang som 12-årig. Og var nok 16, da jeg prøvede kokain. Det eskalerede, da jeg begyndte at få succes og mærkede det pres, der følger med. Pludselig tog jeg det dagligt. Det stod på i nogle måneder sidste sommer.

Galleri af Jonas Olufson 1 af 20 2 af 20 3 af 20 4 af 20 5 af 20 6 af 20 7 af 20 8 af 20 9 af 20 10 af 20 11 af 20 12 af 20 13 af 20 14 af 20 15 af 20 16 af 20 17 af 20 18 af 20 19 af 20 20 af 20

Kokain regnes som et partystof. Det var det ikke for Hugo, der forklarer, at han slet ikke bryder sig om at gå på natklub:

- De fleste tager jo kokain, når de går i byen og fester, men jeg tog det altid alene herhjemme. Jeg røg ned i et sort hul. Jeg følte mig ensom, var ked af det og følte, jeg havde skuffet mig selv, fordi jeg havde skuffet andre ved at aflyse koncerter. Så jeg lukkede mig inde med kokainen.

- Min personlighed ændrede sig fuldstændigt, når jeg tog kokain. Jeg blev et dårligt menneske. Jeg skubbede folk væk. Jeg ville være alene. Jeg ville ikke have hjælp. Jeg blev indelukket og paranoid. Lejligheden her var et stort rod. Jeg mistede mig selv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bange for tilbagefald

Hugos mor har givet ham kælenavnet Lulu - derfor hedder sangerens nye album 'Lulu Vol. 1'. Foto: Jonas Olufson

Hugo glæder sig til at genoptage karrieren med sine nye sange, og han ser frem til sit comeback på scenen, der såmænd finder sted under Roskilde Festival.

Han er optimistisk. Og forsigtig:

- Jeg har det rigtig godt nu. Men jeg kæmper stadig med trangen. Jeg har prøvet at drikke et par øl, men jeg skal passe på med det, for det kan trigge lysten til kokain.

- Det er bare svært! Jeg er 21 år, og kan jeg virkelig aldrig drikke igen? Jeg har et håb om, at jeg kan styre det, men selvfølgelig er jeg bange for at få tilbagefald. Jeg bliver bare nødt til at tage en dag ad gangen.

Forkert branche

Hugo siger, at det har hjulpet ham enormt, at han kunne bearbejde sin krise med musikken. Men hans fag rummer også faldgruber for et følsomt gemyt:

- Jeg er et sårbart menneske. Allerede i en tidlig alder havde jeg behov for at komme væk fra min egen virkelighed. Jeg overtænker ting, og små ting kan slå mig ud.

Se også: Hugo Helmig chokerer

- Mange har sagt til mig, at jeg er i den forkerte branche, når jeg bærer rundt på den afhængighed, og det forstår jeg godt, men pudsigt nok så har det aldrig været i branchen, jeg er stødt på kokain.

- Det er kommet et andet sted fra, siger Hugo, der dog indrømmer, at presset om at præstere i popverdenen ikke er det sundeste, han kan udsætte sig selv for.

Læs alt om Hugo Helmigs famøse nat, som endte bag tremmer, i artiklen her:

Hugo Helmigs amokrus på kokain: - Politiet smed mig i asfalten