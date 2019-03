Hugo Helmig dumper efter kokainrus

Hugo Helmig har valgt at markedsføre sit debutalbum med en ret utraditionel strategi.

En ordentlig kokainbrandert og efterfølgende overnatning hos ordensmagten har medført massiv medieomtale, men strabadserne ser ikke ud til at gavne jydens pladesalg.

Den aktuelle albumliste samler streams og salg i ugen efter Hugo Helmigs famøse bytur, og der er dårligt nyt til popstjernen, for hans plade 'Juvenile' falder 12 pladser til nummer 23.

Albummet gik ind på listens 11. plads i sidste uge.

20-årige Hugo Helmig fortsætter sin forårsturné de kommende uger og kan i morgen opleves på Sønderborghus.

Stjernepar dominerer

Lady Gaga og Bradley Coopers soundtrack til 'A Star Is Born' er tilbage på førstepladsen, som verdensstjernerne nu har siddet på i sammenlagt ni uger.

Kollektionen af sange fra børnenes MGP må nøjes med andenpladsen efter at have toppet i sidste uge.

Der er kun to nyheder i Top 30. Den amerikanske rapper Juice WRLD lander på fjerdepladsen med 'Death Race for Love', og Love Shops 'Brænder boksen med smukke ting' er ny som nummer fem.

Juice WRLD erobrer førstepladsen hjemme i USA, mens den engelske rapper Dave går direkte ind som nummer et i Storbritannien med debuten, 'Psychodrama'.

Dave opnåede en score på 26.390, hvilket er blot 279 mere end rockbandet Foals, der er nummer to med 'Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1'.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Den danske singleliste domineres stadig af Lady Gaga og Bradley Coopers 'Shallow', som nu har ligget nummer et i otte uger.

Der er ingen nyheder på listens Top 10.