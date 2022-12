Hugo Helmig er død.

Den danske popsanger og søn af Thomas Helmig og Renée Toft Simonsen blev kun 24 år.

Dødsfaldet bekræftes af hans far, Thomas Helmig. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Hugo Helmig gik bort onsdag 23. november, men først i dag bekræfter familien det tragiske dødsfald.

I et oplag på Instagram skriver hans far følgende:

'På dit alt for korte livs sidste aften, sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så 'Notting Hill' og vi snakkede og vi snakkede. Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten og mens du sov, gav dit lille hjerte op', skriver Thomas Helmig og fortsætter.

'Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere men lever videre et sted 'Dybt inde i mit hjerte' hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv. Jeg er så uendeligt taknemmelig for hvert eneste sekund jeg fik sammen med dig.

For evigt - Far'.

Hugo Helmig i sin lejlighed i Aarhus i 2020, hvor han fortalte om sit kokainmisbrug. Foto: Jonas Olufson

På Hugo Helmigs egen profil har hans familie også skrevet om deres store tab.

'Hugo Helmig gik bort onsdag d. 23 november. Hugo havde et alt for kort, men godt liv der har sat sig spor i mange mennesker. Hugo ville gerne have været hos os, og han havde mange planer og håb for fremtiden. Hans liv og virke som musiker lever videre i de mennesker, der kendte ham og kendte til ham. Hugos person var gennemsyret af humor, quirkyness, talent, sødme, visdom og mod, og han vil blive så uendeligt savnet for altid. Denne profil og Hugos Facebook vil herefter blive lukket på et tidspunkt', står det på musikerens profil. Teksten er underskrevet med et 'KH Hugos familie'.



Turbulent liv

Hugo Helmig har ikke lagt skjul på, at han har haft det hårdt i de seneste år, hvor han har kæmpet med angst og misbrug.

Det tvang ham til at sætte karrieren på pause sidste år, hvorefter han på sociale medier blev lagt ned af støtte og kærlighedserklæringer.

Tidligere har den jyske popmusiker over for Ekstra Bladet åbnet op om sine dæmoner og kamp mod stofferne. Dengang havde han været stoffri i et halvt år.

- Det har været en meget hård periode i mit liv. Jeg har kæmpet for at komme af med mit misbrug. Det var frygteligt at leve i. Jeg blev paranoid og fik angst og var ked af det. Det er noget, der kommer til at præge mig resten af mit liv, fortalte han i 2020.

Københavns Politi bekræftede onsdag i sidste uge over for Ekstra Bladet, at de havde været til stede i området, hvor Hugo Helmig bor.

- Vi har i morges (onsdag morgen, red.) været til stede i gaden. Vi kan ikke oplyse om hvorfor, men der er ikke foregået noget mistænkeligt, fortæller en talsperson fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

Hugo Helmig på scenen til ØreSound Festival på Amager i sommeren 2021. Foto: Per Lange

Brød igennem

Hugo Helmig brød igennem med debutsinglen 'Please Don’t Lie’ i 2017. Den var den mest spillede sang i dansk radio det år.

To år senere udgav han sit første album, 'Juvenile', der blev taget godt imod af både befolkningen og Ekstra Bladet, hvor det modtog fire stjerner og senere titlen som årets danske album.

Kort efter udgivelsen stod det for første gang klart for offentligheden, at Hugo Helmig i privaten kæmpede med en række ting. Her blev han anholdt i en kokainrus og måtte tilbringe natten i detentionen.

Misbruget, der også har været omdrejningspunktet for en del af hans musik, fik familien til at samle sig tæt omkring den plagede unge mand.

I 2020 fortsatte han med at imponere med minialbummet 'Lulu Vol. 1', der handlede om kampen mod misbruget, og som også blev kåret til årets danske album af Ekstra Bladet. Lige så imponerende var efterfølgeren 'Lulu Vol. 2', der også skulle have haft en efterfølger. Den blev dog droppet i forbindelse med hans pause sidste år.

Nu er pausen blevet gjort permanent på den mest tragiske måde.