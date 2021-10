Hugo Helmig: Jeg kæmper mod angst og paranoia

Lørdag aften skulle Hugo Helmig have stået på scenen i Slagelse Musikhus.

Det kommer ikke til at ske.

Lørdag eftermiddag meddelte den unge hitmager, at han indstiller karrieren.

Den 23-årige sanger har tidligere kæmpet med misbrug, som han har fået under kontrol. Nu døjer han med store psykiske problemer, fortæller han i et ærligt opslag på de sociale medier.

'I går tog jeg den vigtigste beslutning, jeg har taget i meget lang tid....jeg besluttede mig for at stoppe med at gøre alle de ting, jeg føler jeg burde gøre, og lyttede derimod til hvad min krop og mit hoved har prøvet at fortælle mig i meget lang tid.

Jeg har nu været ude af mit misbrug i snart to år nu, hvilket jeg er lykkelig og taknemmelig for. Men kampen for mig sluttede ikke der. Jeg har kæmpet med næb og klør mod angst og paranoia i hvad der minder om evighed efterhånden, og jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at fortsætte på denne her måde', skriver Hugo Helmig på Facebook og på Instagram.

Den sværeste beslutning

Helmig er netop nu i gang med en større turné, hvor han planen var, at han skulle rundt i landet og optræde 26 forskellige stede. Den en total aflyst, og beslutningen om at trække stikket, kalder 'Please Don't Lie To Me'-sangeren for den sværeste, han nogensinde har truffet.

'Jeg har derfor valgt at aflyse turen, og indstille min musikkarriere på ubestemt tid. Det er den sværeste beslutning jeg nogensinde har taget, og at sige farvel vil min drøm og det jeg brænder mere for end noget andet i hele verden.

Til alle fans og følgere der nogensinde har lyttet til min musik eller fulgt lidt med i mit liv vil jeg bare sige tusind tak for atl. Jeg sætter stort pris på hver eneste af jer. Musik er en del af mig, og jeg kommer aldrig til ikke at lave musik', skriver han.

Hugo Helmig har tidligere fortalt, at han kun var 16 år, da han første gang tog kokain. Foto: Jonas Olufson

Musikselskabet The Bank, der har arbejdet med Hugo Helmig siden begyndelsen af hans karriere, er indforstået med beslutningen, men samtidig trist over, at det er slut.Det fortæller Jakob Sørensen, der er direktør i selskabet, til Ritzau.

- Jeg har den dybeste respekt for Hugos beslutning, selv om det selvfølgelig er utroligt trist at måtte stoppe her. Jeg ved, hvor hårdt Hugo har kæmpet de seneste år, og hvor langt han allerede er nået, siger han.

Hugo Helmig har tidligere åbent fortalt Ekstra Bladet om den aften, han gik amok i en kokainrus og efterfølgende røg på afvænning. Læs den historie her.

