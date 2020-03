Hugo Helmig: - Marie forlod mig

I november 2018 afslørede Hugo Helmig, at han i en alder af blot 20 var blevet forlovet med sin kæreste, Marie Frølund.

Sangerens eskalerende kokainmisbrug var dog ved at smadre parrets kærlighed.

Til Ekstra Bladet fortæller han:

- Forholdet til min kæreste gik helt galt. Marie forlod mig i en lang periode. Hun var simpelthen nødt til det. Og det er det bedste, hun nogensinde har gjort for mig.

- Det fik mig til at forstå, at hun ikke kunne leve med en som mig, der sad i saksen. Det fik mig til at kæmpe for at slippe ud af det. Det er jo hende, jeg vil have.

Hitmageren har nu været clean i seks måneder.

Vildt turbulent

Parret mødtes i 2017, da Hugo boede på hotel, mens familiens hus blev renoveret. Marie arbejdede i receptionen. Det blev starten på et stormfuldt forhold.

- Det var en sindssyg tid og vildt turbulent. Men jeg synes, det har styrket vores forhold. Hvis man kan klare sådan en tur sammen, kan man klare det meste. Det har taget lang tid at bygge tilliden op igen. Marie har skulle bruge noget tid, før hun følte, hun kunne stole på mig igen, og det forstår jeg sgu godt.

Hugo understreger, at de stadig skal giftes på et tidspunkt. De har købt et byhus i Aarhus, og flytter fra deres nuværende lejlighed inden så længe.

Popidolet synger om sin afhængighed af kokain og kærligheden til Marie på minialbummet 'Lulu Vol. 1', der er udkommet i dag.

