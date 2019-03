Hugo Helmig synger om sit kokainmisbrug

Sent lørdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Hugo Helmig natten til lørdag blev tilbageholdt i Aarhus i en kokainrus.

Men på sit netop udsendte debutalbum, 'Juvenile', har popstjernen faktisk allerede røbet, at han har problemer med netop kokain.

'Cocaine down the drain/Tears in your eyes/And only me to blame', synger Hugo Helmig på pladens afsluttende nummer, 'Home'.

Senere i sangen lyder det:

'Showing up late again/Eyes tell you why I don't act the same/I know you worry when I'm not around/I might be able to change this'.

'Har det fra faren'

20-årige Hugo Helmig, der er søn af Thomas Helmig, giver tilsyneladende sin berømte far en del af skylden på nummeret 'Don't Wait Up', der åbner med:

'5AM/It feels like moving under water/Irresponsible/I think I got it from my father'.

Hugo Helmig flyttede hjemmefra den forgangne sommer og bor nu i egen lejlighed i hjembyen Aarhus. Sangeren blev i november forlovet med sin kæreste, Marie Frølund.

Hugo Helmig havde stor succes med sin debutsingle, 'Please Don't Lie', der var det mest spillede nummer i dansk radio i 2017.

Hitmageren aflyste sin koncert i Vejle i aftes. Hans næste koncert finder sted torsdag på Gimle i Roskilde.

Til sommer skal han optræde på blandt andet Roskilde Festival, Jelling Musikfestival og Smukfest.