Hugo: Kæreste må vente

Popsangeren udgiver ny kærlighedssang og har så travlt med musikken, at der ikke er tid til romantik

Fredag er Hugo Helmig aktuel med singlen 'I Don't Belong', som handler om at lede efter kærligheden.

Selv har han ikke genfundet den efter bruddet med Marie Frølund i efteråret:

- Nej, det har jeg sgu ikke. Men jeg leder nok heller ikke rigtigt efter den, tror jeg. Jeg er meget fokuseret på musikken, og alt hvad der følger med, så der er ikke så meget tid til andet end det lige nu, forklarer popstjernen til Ekstra Bladet.

'I Don't Belong' er forløberen for ep'en 'Lulu Vol. 2', der udkommer 25. juni. Som titlen mere end antyder, er det opfølgeren til 'Lulu Vol. 1', der i fjor blev kåret til årets bedste danske album af Ekstra Bladet.

Ved at finde lyden

Hugo insisterer ikke overraskende på, at for én gangs skyld er toeren ligeså god som etteren:

- Ja, det synes jeg helt sikkert! Teksterne er knap så dystre, men universet er stadig det samme. Udover det så føler jeg virkelig, at jeg er ved at finde min lyd og mit udtryk, hvilket jo er en konstant søgen, men jeg er helt sikkert meget tættere på, end jeg nogensinde har været.

Som så mange andre sangere har Hugo været nødt til at udskyde sin turné på grund af corona, men til efteråret skal han afsted. Og på en skala fra et til ti, så glæder han sig ret meget:

- Helt sikkert ti! Jeg har ikke været ude at spille i, hvad der føles som 100 år, så det bliver fantastisk at komme tilbage på scenen. Jeg er klar! lyder det fra aarhusianeren.

Hugo afslutter trilogien om Lulu, der er hans kælenavn, med vol. 3 sidst på året.