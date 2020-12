Hugorm: - Vi har skatkammeret fuld af ammunition

Lyden af 2020 - se eller gense koncerten herunder: Hugorm glæder sig som vilde heste til at komme ud og sparke gang i diverse scener landet over

Når man ser tilbage på 2020, kan de fleste nikke genkendende til, at det har været et noget anderledes år.

Sådan ser Simon Kvamm, forsangeren i det danske band Hugorm, også tilbage på året.

- Vores år har været voldsomt præget af pandemien, men vi har været rigtig glade for, at vi kunne afholde en streaming-koncert og komme på tourné i efteråret, fortæller Simon Kvamm til Ekstra Bladet.

Ruskende råt

Hugom, som består af Simon Kvamm, Morten Gorm og Árni Bergmann Jóhannsson, blev dannet i det nordjyske, og derfor er der også en helt bestemt koncert, som de husker. De spillede nemlig en af deres eneste streaming-koncert på ekstrabladet.dk, hvor de havde valgt en meget speciel lokation.

Vejret passede lige ind i Hugorms stil. Selvom det var sommer, så var der vild vind, som ruskede i bandet. Foto: Per Lange

- Vi er meget stolte over den koncert, som vi spillede ved fyret i Hanstholm. Det var en vild lokation, som passede rigtig godt til Hugorm. Bandet blev nemlig også dannet oppe i Thy.

Men det var ikke kun den geografiske baggrund, som fik koncerten til at gå op i en højere enhed.

- Det var i juli måned, men vejret var som en novemberstorm. Der var ruskende råt vejr, og det passede til os og vores musik.

Den eneste streaming-koncert

Selvom det hele gik op i en højere enhed, så har bandet ikke lavet flere koncerter på denne vis.

- Vi har ikke følt, at det har givet mening. Vi vil normalt være i samme rum som publikum. Og det har vi heldigvis også fået lov til. Vi har været rundt med vores lille karavane til lokationer, hvor publikum har måttet side ned. Men det har været overraskende fedt.

For de tre musikere har det fedeste nemlig været, at de har fået muligheden for at spille.

- Vi har følt os som nogle væddeløbsheste, som har stået og skrabet i boksen for at komme af sted.

På trods af at alting har været anderledes og publikum ikke har haft mulighed for at rocke med på normal vis, så har det været en øjenåbner for den garvede forsanger.

Vælter folk bagover

- Det gav mening selvom folk sad ned. Vores koncert er ligesom en teaterforestilling, som udvikler sig i løbet af hele showet, så det har været rart at spille for nogle, som holder kæft. Normalt ævler folk jo løs. Så det har på sin vis givet os noget.

Det har givet et nyt perspektiv og har sat nogle tanker i gang, men de kan ikke vente med at få lov til at give den maks gas sammen med publikum.

- Vi savner, at folk kan komme op og bevæge deres krop, men vi er også sikre på, at vi kan vælte folk, selvom de sidder ned, lyder det selvsikkert.

Hvad 2021 byder på, kan Simon Kvamm ikke specifikt fortælle, men man skal til at spænde selen.

- Der er lagt noget godt i støbeskeen, så vi har skatkammeret fuld af ammunition. Vi kommer rundt igen til marts og april, som en fortsættelse af vores efterårstourné, så det bliver et fedt år!

Koncerten kan ses eller genses her.