Hvad sker der for Burhan G?

Det var ikke ligefrem med diskretion, at Burhan G i november annoncerede hele to album og to store koncerter i 2022.

'Burhan G er ikke bare en artist, men en rendyrket entertainer, som formår at skabe en særlig samhørighed med sit publikum, når han står på en scene', lød det blandt andet i en pressemeddelelse.

Nu har popstjernen imidlertid aflyst koncerterne. Og det er foregået mere diskret.

De to shows, der skulle have fundet sted i K.B. Hallen i København og Aarhus Congress Center i september, ser stadig ud til at blive afviklet, hvis man kigger på Burhan G's profiler på sociale medier, men billetudbyderen anfører, at de er aflyst.

I Aarhus lyder den officielle forklaring fra arrangøren United Stage:

'Genåbningen af landet har medført en række logistiske udfordringer for flere shows i løbet af 2022, som betyder at det ikke længere er muligt at afholde koncerten.'

Hård modvind

Ekstra Bladet har spurgt United Stage, hvordan genåbningen af landet kan medføre aflysninger om syv måneder, men arrangøren har ikke svaret konkret på spørgsmålet.

I en mail lyder det blandt andet:

'De sidste to år har branchen været i hård modvind på grund af covid, men efter genåbningen i sommer troede vi, at vi var klar til at arrangere store koncerter igen. Den seneste vinter har dog vist sig at give store udfordringer igen og endnu engang skubbet til flere artisters planer - blandt andet for Burhan.'

Den rutinerede popsanger og sangskriver fra Brøndby Strand fylder 40 næste år. Foto: Jannick Boerlum

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar på, hvorfor koncerterne ikke bare udskydes. Og desuden hvorfor Burhan G tilsyneladende er i stand til at gennemføre koncert på Smukfest i august, men ikke en halv times kørsel væk i Aarhus måneden efter.

Det er almindeligt kendt i musikbranchen, at 'logistiske udfordringer' bruges som årsag til aflysninger, når billetsalget skuffer. United Stage har ikke ønsket at svare på, om svigtende interesse reelt er skyld i sangerens aflysninger.

Burhan G er i øjeblikket på en akustisk turné, hvor han optræder på spillesteder, teatre og strandhoteller. Der er stadig billetter til de fleste koncerter.

Han har netop udgivet singlen 'Gulvet 22'.