Hylder Dissing: - Jeg er stadig lidt rystet

Når man som musikeren Benny Holst har kendt et menneske et helt liv, kan det være svært at rumme tanken om, at dette menneske er gået bort.

Derfor er det svært for 82-årige Benny Holst at sige ret meget om sin ven gennem livet, Povl Dissing, der døde i går – 84 år gammel.

Povl Dissing døde mandag aften. Han blev 84 år. Foto: Jonas Olufson

– Jeg er stadig lidt rystet – selv om jeg godt vidste, at han var meget syg. Vi har kendt hinanden siden 1959. Faktisk mødtes vi, da jeg spillede på Williams Hotel i Farum, overfor hvor Povl boede den gang. Han stod i døren og kiggede, og jeg kendte hans ansigt fra billedbladene, så vi faldt i snak, fortæller Holst.

Det var to åndsfæller, der her fandt hinanden. Begge var de til traditionel jazz.

Annonce:

– Povl var en god kornettist – meget Armstrong-tro vil jeg sige. Jazz var det, vi gik op i den gang. Og hurtigt blev det sådan, at Povl kom ind til København hver tirsdag, hvor jeg havde købt en pose bajere, og så sad vi og lyttede til de nyeste jazzplader, som jeg lånte på den amerikanske ambassade. Det havde vi stor fornøjelse af. Vi lyttede og spillede efter gehør – og sang på en slags engelsk. For vi var bestemt ikke flydende – vi var jo begge gået ud af skolen i syvende klasse.

De to venner var meget til de gamle sange og til blues – siden begyndte de også at synge på dansk.

– I begyndelsen spillede vi kun sammen privat, men fra 1968 og nogle år frem spillede vi også sammen professionelt. Men så gik vi hver vores vej, selvom vi privat har holdt fast i venskabet lige siden, slår Benny Holst fast.

Povl Dissing var Arne Würglers store helt. Foto: Finn Frandsen / Ritzau Scanpix

'Sangene vil leve længe'

Også Benny Holsts faste musikalske makker gennem mange år, 78-årige Arne Würgler, er berørt over dødsfaldet.

'Min store helt Louis Armstrong fik tidligt en konkurrent, Povl Dissing.

Jeg var vild med ham lige fra start. Han fik sproget og tonerne til at vibrere som få før ham.

Ingen andre danske sangere har formået på så enestående vis at dele hele befolkningen op i elskere og hadere.

Jeg har oplevet folk, der ville banke ham sønder og sammen, og folk, der elskede ham med tårer og hjertebanken.

Annonce:

Povl var menneskelighed på godt og ondt. Han lærte os at elske vores egne rødder, vores egen blues.

Nu har vi kun sangene. De lever, og de vil leve længe,' skriver Arne Würgler i sms til Ekstra Bladet.