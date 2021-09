Ambitiøse Niels Brandt er stjernen hos The Minds of 99, som samler 50.000 til årets største koncert

Niels Brandt parkerer ved Parken og springer ud af sin sorte SUV.

- Vagterne ville ikke lukke mig ind oppe ved porten. De spurgte, hvem jeg var! griner han.

Niels er såmænd frontmand i rockbandet The Minds of 99, og i aften kommer der 50.000 mennesker for at se ham synge i Parken.

Han sætter sig op på en af tribunerne og spejder udover nationalstadionet, mens scenen er ved at blive sat op.

Som stor fan af FCK er Niels ofte i Parken, og han er lidt ængstelig over, om publikum på plænen ødelægger græstæppet.

Han kan vist ikke helt fatte, at denne weekend er det ham og hans band, der spiller.

- Det er vel bare at lukke øjnene og håbe på det bedste, smiler han.

Klæber sig fast

Den 38-årige københavner er karismatisk. Han har intense blå øjne, og han taler intenst. Selv hans kropssprog er intenst. Med hurtige hænder og fødder.

Niels er en mand, der ved, hvad han vil. Men han ved ikke helt, hvordan det er gået til, at The Minds of 99 som kun det andet danske band fylder Parken uden store hits og bred folkelig appeal.

- Koncerten i Parken er gået hen og blevet langt større, end vi egentlig er. Men folk kender vores sange, selvom de ikke har været på hitlisten, fordi sangene er i radioen.

- Og de kender dem, fordi de er mindeværdige, siger jeg ydmygt, ha ha! Det er sange, der klæber sig fast. Ultimativt er det sangene, som folk samles om.

I aften ejer han udsolgt Parken Niels Brandt fortæller, hvordan 'en idiot' er årsagen til, at The Minds of 99 spiller i Parken. Video: Per Lange

- Hvordan ser en fan af jer ud? Hvem er de?

- Vi har en meget blandet fanskare. Også aldersmæssigt. Men det er de kids, der står oppe foran, der giver mig den stærkeste følelse. Det er vildt at spille for dem lige på det tidspunkt, hvor de er ved at danne deres identitet.

- Jeg får gåsehud af at tænke på, at vi ligesom er en del af den rejse, de er på ind i dem selv. Jeg kan selv huske, da jeg stod i Forum som 14-årig til Oasis. Det brændte sig fast.

Kort om Niels Brandt Født: 22. august 1983. Opvokset: Frederiksberg. Bopæl: Vesterbro i København. Job: Sanger og sangskriver i The Minds of 99. Nøglenumre: 'Som fluer', 'Hurtige hænder' og 'Ung kniv'. Turné: Arenaer og sportshaller tidligt næste år. Familie: Gift med amerikanske Dina siden 2009. Børn: Datter på tre og søn på 11. Onkel: Bassisten Flemming Ostermann. Fodboldhold: FCK. Vis mere Vis mindre

- Gasolin’ og D-A-D skulle til USA, da de toppede. Skal I?

- Nej. Kun hvis vi har lyst. Og det har vi ikke lige nu. Vi er et meget lystbetonet band. Der kommer de sange, der kommer. Hvis ikke vi bliver ved med at være os selv, så bliver der ikke noget at være fan af til sidst.

- Det vigtigste her i verden er, at man kan se sig selv i øjnene. Og det ville jeg ikke kunne, hvis jeg jagtede noget, der kom udefra eller prøvede at leve op til noget, som jeg tror, vores fans eller min mor gerne vil have.

- Er din mor fan?

- Nogle gange mener hun, at jeg har sunget lidt falsk! Jeg tror faktisk ikke, hun er fan, ha ha. Hun kan godt lide Bach. Men hun kommer til koncerten.

Kontakt med publikum under en koncert på festivalen NorthSide i Aarhus i sommeren 2016. Foto: Ivan Boll

- Du er et monster af en frontmand på scenen. Hvordan er du, når du ikke er på scenen?

- Jeg føler, jeg er ærlig. Og jeg føler, jeg elsker folk omkring mig. Jeg vil dem det bedste, men jeg kan være for ambitiøs og hård. For sådan er jeg overfor mig selv. Det arbejder jeg lidt med.

- Minds er som Nephew. Man aner ikke, hvad andre end sangeren hedder. Går du snart solo?

- Det har jeg slet ikke lyst til lige nu. På sigt kan jeg måske godt forestille mig at lave en soloplade, men som band er vi inde i en god udvikling. De andre kan da godt være irriterende, ha ha, men det er også det, der driver det fremad, og jeg er ikke bedst, når jeg bestemmer alt. Jeg trives i et samspil med andre.

- Men du vil jo gerne bestemme, vil du ikke?

- Jeg er god til at bestemme! Rigtig god! Ha ha! Minds er bestemt ikke et diktatur, og alle i bandet har en rolle at spille, men nævn et godt band, der ikke har en tydelig forsanger. Det kan du ikke.

The Minds of 99 blev dannet i 2012 og har udsendt tre studiealbum - et fjerde er på vej. Foto: Live Nation

- Du har jo også et markant look. Hvordan er du endt med den frisure?

- Det blev klippet sådan en dag, og så var det ligesom det. Det er det eneste, der rigtigt fungerer til mig. Jeg fik det klippet frisk i går.

- Det bliver ikke større end Parken. Så I har peaket allerede. Det kan kun blive mindre nu.

- Nej, musikken er det største for os. Men vi kan jo spille herinde to dage i træk næste gang. Eller tre!

- Berømmelse er et mindfuck

Rockstjerne og familiefar - Niels Brandt har søn og datter med sin amerikanske kone Dina. Foto: Per Lange

Niels Brandt forklarer, at fanskaren er ret gode til at respektere hans privatliv, når han færdes i offentligheden. Specielt når han er sammen med familien.

Sangeren udstråler en sund skepsis i forhold til berømmelsen. Det virker, som om den ikke er god for nogen, men han er ikke bange for at tage alvorligt skade:

- Jeg skal nok klare den. Det er en del af gamet. Men det er da i hvert fald en udfordring. Det er et issue og et mindfuck. Og hvad hvis berømmelsen forsvinder? Hvem er jeg så? Det er spændende.

- Men nogle ting i livet bliver nemmere. Folk lytter mere til, hvad man siger! Man taler meget om, hvad berømmelse gør ved mennesker, men ikke så meget om, hvad den gør ved dem omkring mennesket, funderer frontmanden.

Han fortsætter:

- Jeg tænker meget på mine børn. Jeg er selv gået ind i det, men de har ikke bedt om berømmelsen. Jeg har en god historie om det.

- Min søn ville gerne have nogle fodboldkort. Jeg vidste, der var en del flasker i vores studie, så jeg sagde til ham, at dem måtte han gerne tage og gå i Føtex og pante dem.

- Det gjorde han så, og vi gik den lange tur til Fætter BR, hvor Arthur valgte nogle fodboldkort. Så siger ham medarbejderen til Arthur, at han er vild med hans fars musik, og han behøver ikke betale for kortene.

- Så sagde jeg, at det var sødt af ham, men knægten skal altså betale!

