I chok: - Jeg er fuldstændig rystet

Sanne Salomonsen er i chok over nyheden om, at Puk Recording Studios står i flammer

- Jamen dog. Det er da helt forfærdeligt.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion, da Ekstra Bladet mandag fanger hele Danmarks rockmama Sanne Salomonsen over telefonen.

Hun er chokeret over at blive præsenteret for nyheden om, at det kendte studie Puk Recording Studios, som ligger på Kærbyvej i Gjerlev nord for Randers, mandag morgen står i flammer.

- Gud, hvor er det chokerende. Jeg er fuldstændig rystet og i chok over den nyhed, må jeg indrømme, siger hun og fortsætter:

- Det er meget rystende, men jeg er glad for, at der ikke er nogen mennesker, der er kommet noget til, men det er en meget chokerende besked, for det er jo et af de historiske studier i Danmark, siger hun videre.

Igennem sin karriere har 64-årige Salomonsen gentagne gange lagt sin vej forbi netop det studie i forbindelse med produktionen af sin musik, og hun har derfor rigtig mange minder fra stedet.

- Jeg har rigtig mange minder derfra. Jeg er københavner, så det er ikke der, jeg har indspillet mest. Men jeg har været derovre til sessions, hvor vi blandt andet har skrevet flere af mine sange, siger hun og fortsætter:

- Det var også der, jeg lærte Mads Langer at kende, og hvor vi fik vores connection. Så det gør mig rigtig ked af at høre, siger Sanne Salomonsen, der de seneste år har udviklet et stærkt venskab til netop Mads Langer.

Puk Recording Studios står mandag i flammer. Her har stjerner som Elton John og George Michael tidligere aflagt visit. Øxenholt Foto

- Hvilken betydning har det her studie haft for dansk musik?

- Det er klart, at når vi har studier, hvor der er kommet mange fra udlandet, siger det noget om stedets kvalitet, ligesom det gjorde for Sweet Silence Studio. På den måde er det et historisk sted, og derfor er jeg også meget, meget ked af det, siger hun og tilføjer:

- Det er fuldstændig forfærdeligt. Min producer tager sig til hovedet og siger 'nej, nej, nej' lige nu. Vi er begge chokerede. Det er fandeme trist. Jeg har gode venskaber derovre og gode minder derfra, og derfor gør det mig meget ked af det.

Kender ikke årsag

Tidligere mandag oplyste Østjyllands Politi til Ekstra Bladet, at slukningsarbejdet i studiet stadig pågik.

- Vi er til stede derude og er i gang med at slukke branden, studiet er overtændt, og det kommer formentlig til at tage et stykke op ad formiddagen, før vi er færdige, lød det fra vagtchef Chris Mose.

- Vi kender på nuværende tidspunkt ikke årsagen til branden, fortsætter han og tilføjer, at der ikke umiddelbart er nogen tilskadekomne.

En række nationale og internationale stjerner har indspillet musik i Puk Recording Studios, også kaldet Puk Studiet, gennem tiden. Herunder blandt andre Tv-2, Kashmir, Elton John, Depeche Mode og George Michael.

Studiet bliver dog umiddelbart ikke længere anvendt, og der er derfor heller ingen tilskadekomne i forbindelse med branden.