I dag sker det: Hidsigt vejr rammer Roskilde Festival

Landmændene har skreget på det i flere uger.

Og nu tyder det på, at vejrguderne har højt deres bønner. For i dag sker det - og endda for fuld udblæsning. Regnen kommer. Især til Roskilde Festival, hvor det, som vagthavende meteorolog ved DMI, Mille Jensen, til Ekstra Bladet beskriver som 'hidsigt vejr', rammer.

- Vejret bliver ret hidsigt med risiko for kraftig regn, torden, hagl og vindstød, lyder det fra Mille Jensen, der fortæller, at der er sågar også er risiko for, at et skybrud melder sin ankomst.

Og bliver der skybrud over Roskilde Festival, så betyder det, at festivalsgæsterne kan se frem til, at der kommer mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time - måske endda mere - og på en knastør jord, vil de mængder føles markant voldsommere end normalt, forklarer Mille Jensen.

- Situationen er den, at det nu har været rigtig tørt i en lang periode, og når der så kommer så meget regn, har jorden rigtig svært ved at suge det i sig, lyder det fra meteorologen, der fortsætter:

- Man vil opleve det voldsommere, fordi vandet så bliver liggende, og vil kunne danne små 'oversvømmelser' eller større vandpytter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sidste år regnede Roskilde Festival også væk på mandagen i opvarmningsdagene. Foto: Per Lange

Smutter

Men nogle af gæsterne på græsmarkerne i Roskilde ser frem til at vandet får støvet til at lægge sig, så er der andre, der ikke orker regnen.

- Jeg tror, at vi lige tager et smut hjem og overnatter derhjemme og henter noget regntøj. Det bliver vist ret dårligt vejr resten af ugen. Vi har nogle fin telte, og så må vi bare alle sammen skubbe os ind og sidde der og hygge derinde, siger Laura Sofie Lund Bøttcher, der dog ikke giver op på 2023-udgaven af Roskilde Festival.

- Vi skal bare have regntøj på, så danser vi i regnen, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Regnen kom også forbi Roskilde Festival sidste år. I år er der ikke udsigt til, at det varme sommervejr vender tilbage. Foto: Per Lange

Heller ikke i Carl Ranstorps camp er de til vand fra oven.

- Her i den her lejr vil vi gerne undgå det, så jeg tror, at vi tager hjem mandag, siger han og fortsætter.

- Vi laver et lille pitstop derhjemme.

Selvom det hidsige vejr rammer, så skal man ikke være nervøs for at befinde sig på Roskilde Festival. Det fortæller Lars Robetjé, der er beredskabschef ved Roskilde Brandvæsen, til Ekstra Bladet.

- Vi og Roskilde Festival er klar, både når det er tørke, men også når der bliver massiv regn og blæst. Klimaet er blevet en væsentlig ting, vi regner med ind, når vi forbereder, forklarer Robetjé og tilføjer:

- Og det har jo regnet før, selvom det er nogle år siden.

Det voldsomme vejr indtræffer ved eftermiddagstid, inden da lægger mandagen godt ud med høje temperaturer.