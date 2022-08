I hegnet: Bliver ikke dummere

TIDLIGT FREDAG aften under Malte Eberts intetsigende koncert på AiaSound slentrede en ung mand hen og strintede op ad et hegn få meter fra scenen. Det var ekstra dumt, fordi der stod to politibetjente et fadølskast væk.

DER ER EN HEL del, der er ekstra dumt på hovedstadens hovedløse nye festival. Lovovertræderen slap for en bøde, men fik at vide, det ’ikke sker igen’. Spørgsmålet er, om AiaSound sker igen?

FESTIVALEN PÅ Amager var så dumdristig - nok mere dum end dristig - at starte sidste sommer, hvor en vis coronapandemi som bekendt hærgede. Det gav et underskud på 14,6 millioner kroner.

I ÅR KOMMER de til at bløde igen. AiaSound vil ikke oplyse billetsalget, men de lagde officielt ud med at forvente 30.000. Så blev det nedjusteret til 20.000. Og til sidst 10.000. Det var der måske. Måske havde de fleste betalt.

ARRANGØRERNE bruger det omklamrende slogan ’hele Københavns festival’, hvilket unægtelig virkede misvisende, da starten på fredagens åbningskoncert med Donkey Sound blev overværet af 53 publikummer ved hovedscenen.

Den amerikanske dj Steve Aoki lukkede årets AiaSound Festival lørdag ved midnatstid. Foto: Per Lange

er det, at AiaSound melder klart ud, det er en festival med mainstreammusik. Det er knap så forfriskende at høre på, men Tyga og Sivas gav glimrende koncerter. Det gjorde Hans Philip Kesi og Ericka Jane bestemt ikke.

HOVEDNAVNET Tiësto blæste hjernen ud på publikum sent fredag, og det havde de ikke noget imod. Det meste var i øvrigt drukket væk allerede. AiaSound bliver ingen klogere af, men gæsterne har det sjovt imens.

FESTIVALENS partygale segment ter sig, som om bæredygtighed går ud på, at nogen bærer dem dygtigt hjem. AiaSound har ellers forsøgt at sælge sig på bæredygtighed og træplantning i Madagaskar. Det foregår med en troværdighed, så man tænker, de ville satse hårdt på forurening, hvis det blev moderne i morgen.

DE FLESTE DRAK sig i hegnet. Mindst en pissede på det. Hvis man skulle kravle over det, så var det kun for at komme ud.

