I sidste øjeblik: Hovednavn aflyser

Havde man set frem til at synge med på hits som 'Say You Won't Let Go', så bliver man skuffet.

I hvert fald, hvis man havde set frem til at gøre det til Nordstrand Festival i Nykøbing Sjælland. James Arthur, der ellers var hyret ind som hovednavn, har nemlig aflyst sit besøg.

Det skriver TV 2 Øst, der møder en meget ærgerlig arrangør, André Kolbe. Han står nemlig både med et stort hul i programmet og en alt for stor scene.

- Alle folk i branchen griner ad mig nu, for jeg har fået en scene, der passer til Langeland. Den fylder en fjerdedel af pladsen. Nu ligner de andre kunstnere et dukketeater, fordi scenen er så stor, siger André Kolbe til TV 2 Øst.

Det var et krav fra den internationale kunstner, at der blev booket en af de allerstørste mobile scener her i Danmark.

Det er en knæskade, der resulterede i en akut operation, der har fået verdensstjernen til at aflyse sit besøg. Hvem der i stedet skal give den gas på den kæmpestore scene, er uvist, men Kolbe siger til TV 2 Øst, at det ikke bliver et stort navn.

Efter hovednavnets aflysning er endagsbilletterne sat ned til 200 kroner og partoutbilletterne til 300 kroner, og alle de, der allerede har købt billet, vil få refunderet prisen, oplyses der.

