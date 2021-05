I sorg: - Et ubærligt tab

Forsangeren Søren Holm fra det danske band Liss er død i en alder af blot 25 år.

Det skriver gruppens medlemmer torsdag på deres Facebook-side.

Det aarhusianske band debuterede i 2015 og har opnået stor anerkendelse både herhjemme og i udlandet.

Den tragiske nyhed bringes af førende internationale musikmedier som amerikanske Pitchfork og britiske NME, og den har affødt utallige reaktioner på de sociale medier.

En enorm sorg

Dj og tidligere radiovært Nicholas Kawamura, som kendte Søren Holm både personligt og professionelt, kalder det for et ubærligt tab.

- Det er en enorm sorg både personligt, men også som musikelsker. Det er et uvirkeligt tab for dansk musik. Jeg tror, mange ikke vil opdage, hvad de har tabt, fordi de ikke har forstået omfanget af, hvad han egentlig kunne, fortæller Nicholas Kawamura til Ekstra Bladet.

- Vi har mistet et kæmpe musikalsk talent, siger Nicholas Kawamura. Foto: DR

Søren Holm var især kendt for sin unikke vokal, men ifølge Nicholas Kawamura rakte talentet langt længere end det.

- Jeg kan huske dem tilbage fra P3 Guld, da ingen kendte dem. Allerede der var talentet så ekstremt. Søren var en kæmpe stjerne og et musikalsk talent - både sangskrivnings- og udtrykningsmæssigt.

- Og så havde han en stemme som ingen andre, tilføjer Nicholas Kawamura.

Bands kondolerer

På Facebook skriver succesgruppen The Minds of 99:

- Åh nej!! Vi er fuldstændig knust over det her. Hvil i fred, Søren. Du var en fantastisk sanger og sangskriver.

Også rockbandet Carpark North kondolerer:

- Nej hvor frygteligt. Kondolerer til jer alle.

Liss, som er mest kendt for sange som 'Try' og 'Sorry', har flere koncerter planlagt i august og september. Tidligere på måneden udkom bandets nyeste single 'Precious'/'Leave Me on the Floor'.

Der er endnu ikke nærmere detaljer om dødsårsagen.