Idioti på Smukfest: Plørefuld røvtur

SENT LØRDAG mens Kendrick Lamar svigtede på Smukfest, sad en kvinde ved Bøgescenerne og lænede sig op ad et træ med ryggen til verdensstjernen. I slowmotion stak hun hovedet lidt til siden og brækkede sig. Farven afslørede, at hun nok havde været i en af barerne med vodka og appelsinjuice.

SIDSTNÆVNTE var presset i skoven, og det var alkoholentusiasten også. Hun vinkede en meget høj politimand hen for tilsyneladende at få hjælp. Betjenten bukkede sig ned, og efter en kort ordveksling gik han tilbage til sin makker med et blik, der signalerede, at han var meget, meget træt. Det var vist ikke kun fordi, klokken havde rundet midnat.

Se også: Fuck Britney! Birthe vælter Smukfest

AT VÆRE ÆDRU på Smukfest føles som at være afholdsmand til en fem døgn lang polterabend. Utilregneligt segnende branderter opfattes som heroiske bedrifter, der hyldes med stående bifald. Musikalsk var der ikke meget at blive beruset af.

NÅR BIRTHE KJÆR er blandt de største oplevelser, man får for landets dyreste festivalbillet, så har vi selvsagt ikke at gøre med en epokegørende begivenhed. De 2695 kroner garanterer i øvrigt ikke, at man rent faktisk kan se hovednavnene. Ankom man sent til de ubehageligt, overfyldte hovedscener, skulle man i hvert fald op i et træ for at få et glimt af Britney Spears’ fortabte striptease.

Se også: Skandale: Fæl Britney på Smukfest

VEJRET MINDEDE om Medinas karriere. Det startede godt. Senere blev det noget møg. Den indbydende festivalplads klarede dog både tørken og regnen, men til skovturen havde arrangørerne desværre hyret shuttlebusser, som var synet af en blind. Håbløst.

EN STAKKELS frivillig fik bækkenbrud, da en indgangsportal blæste ned over hende. Hun var ikke den eneste, der kom kvæstet hjem. Selvom man bestilte sin vodka og juice uden vodka, så gav Smukfest tømmermænd.