Ikoner banker på Helvedes dør

Mens Axl Rose hviner 'Knockin' on Heaven's Door', når Guns N' Roses sent lørdag lukker Copenhells hovedscene anno 2023, vil 38.000 blive mindet om, at intet varer evigt.

Naturligvis heller ikke den ellers livsbekræftende festival for metal og rock, der i dag åbner portene til Refshaleøens heavyhelvede.

Copenhelll er igen i år udsolgt og sætter atter publikumsrekord, men musikprogrammet er blevet kritiseret for at være 'Jurassic Park' på grund af de mange dinosaurer, der indtager især den største scene, Helvíti.

Årets hovednavne som Guns N' Roses og Def Leppard havde deres storhedstid helt tilbage i 1980'erne og repræsenterer uundgåeligt en døende øglerace:

Annonce:

- Jeg er selvfølgelig opmærksom på det, men jeg ligger ikke søvnløs over det. De fleste af de gamle legendenavne leverer stadig på højt niveau, så jeg synes egentlig bare, det er helt vildt sejt, at de fortsætter, siger festivalboss Jeppe Nissen.

Bands i kulissen

Gennemsnitsalderen på hovednavnenes frontmænd er 57. I 2022, hvor Metallica, Kiss og Iron Maiden toppede plakaten, var den oppe på 62.

Selv om Jeppe Nissen erkender, at der ikke umiddelbart er et nyt AC/DC, Guns N' Roses eller Metallica på vej i stadionstørrelsen, er han fortrøstningsfuld:

- Jeg tror, at vi får et skifte inden for de næste par år. De helt gamle klassikere begynder at stå af, og så tager de, der står i kulissen, over. Bands som Korn og Deftones bliver rigtig store igen.

- De største træer i skoven skygger for de mindre, men når de store vælter, så vokser de andre op. Et eksempel er Gojira, der snart er stor nok til at være hovednavn. Ghost kan også gøre det i fremtiden, vurderer Copenhells chef.

Annonce:

Halvgamle gæster

Det er ikke kun frontmændene, der er oppe i årene på Copenhell. I gennemsnit er de trofaste gæster 42 somre. På Roskilde festival er de blot 24.

- Vi har et voksent publikum, der drikker en masse bajere og opfører sig ordentligt. De fleste af dem har løbet hornene af sig, men de kan godt lide heavy musik og ordentlige forhold. Det er et drømmepublikum, konstaterer Jeppe Nissen.

I aften forsøder Joe Elliott måske tilværelsen på Copenhell, når han i front for Def Leppard hviner 'Pour Some Sugar on Me'.

Hittet er 36 år gammelt. Sangeren er blevet 63.