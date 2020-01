Ikonisk: Verdensnavn til Royal Arena

Det engelske rockband Deep Purple spiller 'Smoke on the Water' og nye numre på Amager i efteråret

Deep Purple vender tilbage til Danmark.

Det legendariske rockband giver koncert i Royal Arena i København tirsdag 29. september.

Deep Purple var senest på dansk grund, da de optrådte i Valby Hallen i 2017.

De engelske pionerer i den tunge rockgenre kan også opleves ved et for længst annonceret show i Skovdalen i Aalborg torsdag 25. juni.

Album på vej

Deep Purple indspillede i december karrierens 21. studiealbum, der forventes at udkomme i 2020.

Trods nye numre i bagagen plejer veteranerne dog at finde plads på sætlisten til signatursangen 'Smoke on the Water'.

Deep Purple, der blev dannet i 1968, har haft talrige udskiftninger i besætningen gennem årene. Bandet består i dag af Ian Paice, Roger Glover, Ian Gillan, Steve Morse og Don Airey.

Det generelle billetsalg til koncerten i Royal Arena begynder på fredag 31. januar klokken 10.

Der er siddepladser til 300, 470 og 570 kroner og ståpladser til 470 kroner. Alle priser er plus gebyr.